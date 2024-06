Truffa del parcheggio, se vedi questo foglio sul parabrezza non toccarlo e allontanati | Chiama subito la polizia

Se noti uno strano foglio sul parabrezza della tua auto, non ti avvicinare ma avverti subito le autorità. Si tratta di una truffa e già molti ci sono cascati.

Quando parcheggiamo l’auto, bisogna sempre stare attenti non solo a farlo correttamente, ma anche a scegliere un posto adeguato. Quando torniamo poi a riprendere l’auto, può capitare di trovare sul parabrezza qualcosa di inaspettato, come per esempio un foglio.

Solitamente si tratta di semplice pubblicità, oppure, sfortunatamente di una multa. Tuttavia, ci sono situazioni decisamente più gravi di queste, dove un oggetto appoggiato sulla macchina può rappresentare una vera e propria situazione di pericolo. Hai sentito parlare della truffa dell’adesivo? In Italia ormai è molto diffusa purtroppo.

Ma in cosa consiste la truffa dell’adesivo? Si tratta di una truffa molto subdola, che fa leva sull’emotività della vittima e cerca di farla cedere con le parole e un atteggiamento aggressivo. Ecco come riconoscere l’inganno e come comportarsi.

Truffa del parcheggio, l’inganno dell’adesivo sul parabrezza

La truffa dell’adesivo è molto semplice. Si tratta di appiccicare un finto verbale di divieto di sosta al parabrezza di un’auto parcheggiata in un posto pubblico. Il verbale può essere direttamente falso, oppure la copia di uno vero o, addirittura, essere un verbale autentico rubato da un’altra auto e sistemato dal truffatore su un’altra. Non deve essere per forza un verbale: va bene anche un foglio scritto a penna da una persona che sostiene che lì non si può sostare.

Dopo aver sistemato il finto verbale sul parabrezza, il truffatore di nasconde e aspetta il ritorno dell’automobilista. Quando esce dal suo nascondiglio, comincia a rivolgersi alla vittima con modi aggressivi e arrabbiati, spiegando che non avrebbe dovuto parcheggiare lì e gli ha causato dei disagi.

A quel punto il truffatore pone un ultimatum: o paga quanto richiesto, oppure avvertirà le autorità (o scatterà il vero verbale, a seconda che il truffatore stia fingendo di essere un addetto) e la multa sarà decisamente più alta.

Truffa del parcheggio, come riconoscerla in anticipo e cosa fare

Di solito, il malcapitato non protesta e paga subito, facendo così guadagnare il truffatore. Per fortuna, però, ci sono dei modi per riconoscere questa truffa. Innanzitutto, se il truffatore si sta spacciando per un addetto ai lavori, chiedigli di identificarsi con un documento. Inoltre, assicurati che nella zona ci siano effettivamente dei segnali che indichino il divieto di sosta.

Quindi cosa fare? Se hai dei dubbi, non pagare mai immediatamente, ma assicurati di star parlando con una persona onesta e che il verbale sia autentico. Se la persona si rifiuta di dare dei documenti e non vedi i giusti cartelli, allora si tratta di una truffa e puoi chiamare le autorità.