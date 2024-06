Cellulare mentre sei sul wc: questa brutta abitudine la paghi cara | Soprattutto in termini di salute, ecco perché

Se siete abituati a portare il vostro smartphone ovunque, perfino alla toilette, potreste incorrere in gravi rischi per la salute.

Lo smartphone ormai è diventato un dispositivo indispensabile nella vita odierna. Quando usciamo di casa lo portiamo sempre con noi, ma anche quando siamo in casa tendiamo a non allontanarci da lui. Infatti molti tendono a portarlo con sé anche in bagno.

Proprio così. Sono passati i giorni in cui si pensava semplicemente a terminare di fare i propri bisogni e ad uscire dalla toilette. Ora con l’utilizzo dello smartphone si trascorre sempre più tempo in questa stanza della casa. Un’abitudine però che può portare a numerose conseguenze negative, soprattutto a livello fisico.

Sono diversi infatti i rischi ai quali si può andare incontro, che possono mettere seriamente a repentaglio la salute. Non solo, perfino il funzionamento del cellulare potrebbe risentirne. Ma scopriamo insieme tutti i motivi che dovrebbero spingervi a lasciarlo fuori dal bagno.

Infezioni e contaminazioni

I bagni, come sappiamo, pullulano di germi e batteri, soprattutto se si ha a che fare con quelli pubblici. Le superfici più contaminate sono il water, la maniglia della porta, i rubinetti del lavandino e il pavimento. Anche se ci si lava le mani dopo aver usato il bagno, toccando una qualsiasi di queste zone ci si contamina di nuovo, trasportando quindi i germi sullo smartphone.

Molti non ci pensano ma quando tiriamo lo sciacquone le piccole particelle dell’acqua, contenenti urina e feci, si disperdono nell’aria e cadono sulle superfici vicine, compreso il nostro amato dispositivo. Ciò significa che ogni volta che lo si porta in bagno, lo si espone a questi batteri. Non solo, questi ultimi vengono poi trasferiti alle mani raggiungendo eventualmente il viso e ciò non fa altro che incrementare il rischio di infezioni.

Come prevenire situazioni sgradevoli e imbarazzanti

Le ricerche fatte in materia hanno dimostrato che i cellulari possono ospitare una moltitudine di virus e batteri. Per esempio, uno studio eseguito dall’Università dell’Arizona ha rilevato che il 90% degli smartphone appartenenti a studenti era contaminato da batteri potenzialmente pericolosi e il 16% di questi conteneva materiale fecale.

Ma non è tutto perché portare lo smartphone in bagno ci fa trascorrere generalmente più tempo sul water. Un’abitudine che può causare la comparsa di emorroidi, ovvero delle infiammazioni delle vene nella zona del retto e dell’ano, che provocano dolore e fastidio. Inoltre l’utilizzo del cellulare sul wc può perfino influire sulla postura, provocando dolori al collo e alla schiena. Per evitare queste sgradevoli situazioni, si consiglia di non trascorrere più di 10 minuti seduti sul water. Inoltre ricordatevi di lavarvi sempre le mani dopo aver usato il bagno e prima di toccare nuovamente il dispositivo.