Imbarchi per la Grecia quest’estate? Con queste auto non sali | Ti fanno salutare il traghetto dal molo

La Grecia sembra a un passo, ma la decisione su questi veicoli rende tutti attenti alla scelta del traghetto: meglio verificare.

La Grecia è una delle mete preferite dagli italiani soprattutto in estate, quando è possibile godere del meraviglioso mare che contorna la nazione e tutte le sue bellissime isole.

Culla della cultura classica, la Grecia è anche molto ambita dagli studenti che vogliano immergersi nel fascino del mondo antico: insomma, si tratta di una nazione dai mille volti, basti pensare alla differenza tra Atene e Mykonos, l’isola della movida per eccellenza.

Sono molti gli italiani, inoltre, che preferiscono viaggiare in traghetto piuttosto che in aereo per giungere presso la loro destinazione ellenica, ma se scegliete questo tipo di mezzo di trasporto c’è una novità importante che dovete assolutamente conoscere.

Sembra sia stata presa una decisione per quanto riguarda una precisa tipologia di automobile che potrà essere imbarcata solamente ad alcune precise condizioni.

La decisione della Grecia

Stiamo parlando dei veicoli elettrici, la cui diffusione è sempre più ampia in Italia, grazie anche alla istallazione di numerose colonnine che ne permettono la viabilità e una facile ricarica.

I traghetti, però, sono mezzi che potrebbero ricevere degli svantaggi imbarcando auto elettriche: infatti negli ultimi anni la presenza di auto elettriche ha causato l’incendio delle imbarcazioni Felicity Ace e Fremantle Highway. Per questi motivi è stato necessario porre attenzione sulla possibilità di imbarcare questo tipo di veicoli: ecco cosa è stato deciso.

I provvedimenti

Visto quanto accaduto, sono stati fatti degli studi: nello specifico, uno eseguito nel 2020 ha evidenziato come, in realtà, un’auto elettrica presenta 60 volte meno rischi di combustione spontanea rispetto a un’equivalente benzina o diesel. In ogni caso, le case di produzione di automobili elettriche, stanno realizzando automobili con un sistema chiamato “Firemen Access”, che consente di scollegare e immergere la batteria in pochi secondi in caso di problemi.

Nonostante ciò, la Grecia ha deciso di tutelare i traghetti introducendo una clausola rispetto all’imbarcare questo tipo di veicoli: sarà possibile imbarcare sulle navi greche i veicoli elettrici e ibridi plug-in solamente se il livello della batteria sarà inferiore al 40%. Nel caso in cui vi stiate preparando a un viaggio in Grecia con una nave greca, allora è bene ricordare questo piccolo accorgimento nel caso in cui utilizziate una macchina elettrica.