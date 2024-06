Siamo una coppia o sembriamo due fratelli? Non lo sai ma scegli sempre un partner fisicamente simile a te

Avete notato di avere dei tratti somatici simili a quelli del vostro partner? Il vostro subconscio potrebbe esserne la causa.

Magari lo avete già pensato o ve lo hanno fatto notare, ma presentare delle caratteristiche fisiche simili a quelle del proprio partner non è così raro. Quando cerchiamo la persona con la quale condividere la nostra vita, generalmente si pensa ad alcune qualità che quest’ultima deve avere, così come i gusti, gli interessi e i suoi valori.

Ognun di noi inoltre ha in mente determinati tratti fisici che trova particolarmente attraenti, come il colore dei capelli o degli occhi. Ma quello che probabilmente non si ha tra gli attributi che il partner ideale dovrebbe avere è che ci assomigli fisicamente.

Tuttavia, sicuramente in qualche occasione avrete notato che ci sono coppie che si assomigliano molto, tanto che in qualche occasione sono state scambiate per fratelli. Magari è successa la stessa cosa anche a voi! Infatti, anche se inconsapevolmente, alcune persone cercano in amore qualcuno che gli assomigli fisicamente. E la scienza lo ha dimostrato.

Perché siamo attratti da una persona che ha tratti fisici simili ai nostri?

Da decenni ormai gli scienziati sono stati incuriositi da questo fenomeno. Il primo studio che ha preso in esame la somiglianza tra le coppie risale al 1987 ed è stato quello realizzato dall’Università del Michigan. la teoria a quel tempo, considerata tutt’oggi la più probabile, è che il fatto di condividere anni se non decenni di vita insieme comporta uno scambio di emozioni, che a sua volta si traduce in una maggiore somiglianza tra l’uno e l’altro a causa di rughe ed espressioni facciali simili.

Ma la somiglianza tra le coppie non è solo qualcosa che avviene naturalmente con la convivenza e il passare del tempo. Infatti, secondo gli esperti di psicologia e sessualità, la somiglianza fisica è un fattore decisivo nell’attrazione iniziale che si prova verso un’altra persona.

Una somiglianza non così casuale

Gli esperti affermano che tendiamo a gravitare verso le persone che ci sembrano familiari, anche se è una cosa che facciamo inconsciamente. Infatti ci sentiamo familiari con il nostro aspetto, quindi vedere altri che condividono le nostre caratteristiche può renderli più simpatici proprio per questo motivo. In un recente studio in materia è stato chiesto alle persone di valutare l’attrattiva di una serie di volti. Tra quelli mostrati però c’èera anche il proprio volto modificato digitalmente per assomigliare a una persona del sesso opposto. I partecipanti non si sono riconosciuti, ma hanno valutato quei volti come i più attraenti di tutti.

In un altro studio simile invece, ai partecipanti sono state mostrate immagini del volto del loro attuale partner, con varie alterazioni, comprese alcune immagini con caratteristiche proprie. I partecipanti hanno valutato più attraenti i volti che presentavano le loro stesse caratteristiche. Altre ricerche inoltre hanno scoperto che siamo attratti in modo inconscio alle persone che assomigliano ai nostri genitori di sesso opposto. Nonostante questo possa sembra strano o assurdo, non va considerato tale, perché la stessa cosa accade anche quando ci sentiamo attratti da persone simili a noi: vediamo il loro volto come qualcosa che ci è noto ed è per questo che lo troviamo confortante.