Multa da 800€ per stendere i panni fuori dalla finestra | Se è tua abitudine farlo può arrivarti una raccomandata a casa

Vivi in condominio e di solito stendi i panni ad asciugare fuori dalla finestra o sul balcone? Presta attenzione perché possono darti una multa salatissima.

Quando si abita in un condominio si sa che bisogna essere tolleranti con i vicini. La legge non prevede una vera e propria soglia di tolleranza e di solito si procede o con i regolamenti condominiali o, ancora più semplicemente, a buon senso. Questo significa che quando non c’è scritto esplicitamente da nessuna parte se si può o non si può fare una determinata cosa nel condominio, bisognerebbe pensarci su un attimo e capire se questa cosa può offendere o fare del male a qualcuno degli altri condomini.

Un punto dolente della vita in condominio spesso riguarda il bucato steso ad asciugare, i cosiddetti “panni”. La legge italiani non dice esplicitamente che è vietato stendere i panni lavati alla finestra o al balcone, ma spesso questo aspetto è regolamentato a seconda del palazzo e quindi bisogna dare una letta al regolamento.

Di solito, nei condomini è vietato stendere il bucato alla finestra o al balcone se l’affaccio è verso l’esterno, con la scusa che questo potrebbe compromettere il decoro architettonico dell’edificio. A volte, però, è possibile stenderlo se balconi e finestre affacciano su un cortile interno.

Panni fuori dalla finestra, multe fino a 800 euro

Tuttavia, anche se il condominio permette di stendere il bucato fuori ad asciugare, bisogna fare attenzione a come lo si stende. In particolare, bisogna assicurarsi che i panni non perdano troppa acqua e quindi siano stati strizzati bene prima di essere appesi al filo.

Le gocce infatti potrebbero cadere nel balcone di sotto oppure colpire qualcuno e quindi causare del disagio generale. Anche se la legge non dice che stendere panni gocciolanti è vietato, dice comunque che in caso di infrazione del regolamento condominiale si può ottenere una multa di 200 euro, che può aumentare a 800 euro in caso di recidiva.

Panni fuori dalla finestra, attenzione che non sgocciolino

Anche se può sembrare una sciocchezza, è veramente importante assicurarsi che il bucato non perda acqua quando viene steso. Anche se si tratta solo di acqua, in caso di grandi quantità che possono arrecare qualsiasi tipo di disagio si può comunque rischiare di essere accusati del reato di getto di cose pericolose (come previsto dall’articolo 674 del Codice penale).

In questo caso non solo si rischia un’ammenda fino a 206 euro, ma addirittura l’arresto fino a un mese. Forse conviene comprare un’asciugatrice piuttosto che rischiare.