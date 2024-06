Non bere più i bubble tea che spopolano di questi tempi | Sono deleteri per la tua salute, ti stai facendo del male

Ti piacciono i bubble tea? Fai attenzione a non berne troppi, potrebbero fare male al tuo corpo.

Pur esistendo già da parecchio tempo, negli ultimi anni i bubble tea sono diventati davvero molto popolari, soprattutto grazie alle pubblicità sui social. Si tratta di una bevanda che proviene dall’Asia (è nata a Taiwan negli anni ’80) ed è diffusa soprattutto in Giappone e Corea, ma che negli ultimi anni è diventata famosissima anche in Italia.

Di solito si compone di tè alla frutta (caldo o freddo) a cui può essere aggiunto o meno del latte. Nella bevanda poi vengono aggiunte delle palline (le cosiddette “bolle”, da qui il nome della bibita) di tapioca o di gelatina. Le bolle possono avere gusto “neutro” oppure tantissimi gusti diversi, di solito alla frutta, che le rendono anche molto colorate.

Il bubble tea non ha solo un buon sapore (si tratta alla fine di tè zuccherato) ma ha soprattutto un bellissimo aspetto, che invoglia molto le persone a consumarlo. Tuttavia, per quanto non sia in sé un alimento malsano, berne troppo potrebbe provocare dei danni per la salute.

Bubble tea, di cosa è fatto

Il bubble tea non è uguale al classico tè (caldo o freddo che sia), ma è molto più zuccherato e di conseguenza contiene anche più calorie. Si stima che un bicchiere di bubble tea (quindi circa 473 ml) sia formato da 38 grammi di zucchero e quasi 300 calorie, una quantità non indifferente per una semplice bevanda senza praticamente alcun valore nutrizionale.

Questa è solo una stima, come riportato da bebesymas.com, e le quantità di zucchero e calorie potrebbero variare in base alla grandezza della porzione e in base agli ingredienti scelti (alcuni più zuccherini di altri).

Bubble tea, quanto zucchero si può assumere in un giorno?

Per questo, dato che il bubble tea è una bevanda che presenta una grande sproporzione tra l’apporto calorico e i valori nutrizionali, non andrebbe consumata in gran quantità, ma solo saltuariamente, come qualsiasi bevanda zuccherata (per esempio la Coca cola e, sì, vale anche quella Zero, poco importa che sia ipocalorica).

Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) il consumo di zuccheri liberi dovrebbe essere inferiore al 10% dell’apporto calorico totale e sostiene che, inoltre, una riduzione al di sotto del 5% dell’apporto calorico totale produrrebbe ulteriori benefici per la salute. Un uomo non dovrebbe consumare più di 36 grammi di zucchero al giorno, mentre una donna non più di 25: queste dosi superano di gran lunga le quantità di zucchero contenute in un solo bubble tea. Per questo, fai attenzione a non berne troppo.