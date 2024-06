Cose da non fare mai su un aereo, te ne pentirai amaramente | Lo spiega nei dettagli un pilota, dagli retta

Vi sveliamo alcuni semplici ma utili trucchetti che saranno in grado di migliorare all’istante la vostra esperienza in aereo.

Chi di noi non desidera concedersi qualche giorno di relax, magari in un luogo esotico e super rilassante? E questo spinge molti a dover prendere un aereo per raggiungere la tanto attesa destinazione. C’è ovviamente chi lo ha preso decine e decine di volte, altri invece sono alle prime armi quando si tratta di voli.

A prescindere dalla quantità di aerei presi, non sempre il volo si rivela un’esperienza positiva, soprattutto se si incorre in qualche inaspettata inconvenienza, che vi porta molto spesso a commettere degli errori, inclusi i più banali.

Quindi, è necessario sempre essere preparati e per questa ragione abbiamo deciso di darvi alcuni preziosi suggerimenti sul modo in cui prepararvi meglio al vostro viaggio e soprattutto cosa evitare di fare per non trovarsi poi a rimpiangere la vostra esperienza a bordo di uno dei mezzi di trasporto più sicuri al mondo.

Trucchetti che miglioreranno l’esperienza dei viaggiatori

Una delle prime cose a cui dovreste fare attenzione quando vi apprestate a partire per un viaggio riguarda la preparazione delle valigie: bisogna sfruttare al massimo gli oggetti con cui viaggiate. Quindi mettete sempre i capi più grandi e pesanti in fondo. Invece arrotolate i capi più leggeri e disponeteli uno accanto all’altro. Così facendo risparmierete moltissimo spazio.

Per quanto riguarda la prenotazione del biglietto aereo e quindi del posto che andrete a scegliere, evitare il posto centrale. Magari è un consiglio che avrete già sentito, ma come si suol dire, repetita iuvant. In effetti, è considerato dalla maggior parte dei viaggiatori il posto peggiore per una serie di motivi. Non solo non si ha possibilità di ammirare il paesaggio dal finestrino ma non si ha nemmeno la libertà di alzarsi e andare liberamente in bagno. E anche vero che non si può sempre scegliere dove sedersi, ma c’è un modo per evitarlo. Diversi siti web infatti consentono di ricevere notifiche qualora si liberi un posto sul proprio volo. Una volta ricevuta la notifica, basterà modificare il proprio posto.

Come viaggiare senza stress

Se avete viaggiato in aereo, conoscete la sensazione che si prova stando in aria per lungi periodi di tempo, soprattutto se soffrite di claustrofobia. Ci si sente in trappola ma a differenza dell’auto, in aereo non si può aprire il finestrino. Perciò vi suggeriamo di tenere l’aria condizionata accesa. Così facendo l’aria circolerà e rimarrà fresca. Molti di voi inoltre sanno che un lungo volo può essere molto noioso, quindi arrivate preparati in aeroporto. Potete scaricare film o serie tv prima del decollo, o tenervi occupati leggendo un libro, scrivendo o disegnando. Vedrete che il tempo trascorrerà molto più velocemente.

Ci sono anche alcuni consigli che dovreste seguire ancor prima di salire a bordo. Come sappiamo, tutti i viaggiatori devono prima passare i controlli di sicurezza, ma c’è un trucchetto per velocizza l’intera procedura. Come prima cosa, scegliete la fila di sinistra. Infatti la maggior parte delle persone opta per quelle che si trovano sul lato della mano dominante, quindi il lato destro risulta sempre più affollato. Un altro prezioso suggerimento riguarda il cellulare, che ormai siamo abituati a portare ovunque, a maggior ragione in luoghi mai visitati prima per scattare foto e orientarvi. Assicuratevi dunque che il vostro smartphone sia sempre carico. Come? Portando con voi una Powerbank, che può rivelarsi un vero e proprio salvavita!