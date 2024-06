Rubano troppi semafori, obbligati a sostituirli con dei segnali di Stop | Automobilisti a briglia sciolta, la vicenda ha dell’assurdo

In una cittadina americana il Comune, stanco di riparare i semafori, ha deciso di rimpiazzarli con della segnaletica tradizionale.

Ebbene sì, esistono anche i ladri di semafori. Certo, non sono tra i più comuni ma questi ultimi avevano sempre e solo lo stesso bersaglio. Ma dopo ripetuti furti avvenuti nel giro di poche settimane, il Comune ha preso un’inaspettata decisione: rimuoverli e al loro posto mettere dei classici segnali di stop.

Questo bizzarro episodio è avvenuto a Oakland, una città della California, che conta più di 400 mila abitanti. Come è risaputo, lo stato è conosciuto, oltre che per le star Hollywoodiane, anche per il suo orribile traffico stradale, che costringe i conducenti a rimanere bloccati per ore ed ore.

Ma nell’ultimo periodo questa cittadina in particolare è diventata famosa per dei furti decisamente inusuali, e si concentravano tutti all’incrocio tra la East 12th Street e la 16th Avenue. Qui fino a poco tempo fa erano presenti 4 semafori, che avevano il compito di gestire il traffico ed evitare eventuali incidenti. Ma la sicurezza stradale in questa area è cominciata a venire meno quando questi ultimi hanno cominciato a scomparire.

Il furto dei semafori

Sin dalla loro introduzione, i semafori hanno di gran lunga aiutato la circolazione del traffico, grazie alla loro posizione strategica. Infatti si trovano generalmente negli incroci, negli attraversamenti pedonali e in tutte le altre zone in cui si reputa necessario regolare i flussi dei veicoli. Questi segnali luminosi però sono realizzati in parte con il rame, un metallo notoriamente prezioso e quindi invitante per tutti quei criminali che hanno intenzione di racimolare dei bei soldoni rivendendolo.

Propri per questa ragione nell’incrocio californiano in questione da mesi il Comune non faceva altro che riparare i semafori dai quali i ladri prendevano il rame. Dopo molteplici furti dunque, l’amministrazione ha deciso di sostituirli con delle segnaletiche verticali di stop.

Le alternative

Nel corso degli ultimi mesi le autorità hanno provato altre misure, come il posizionamento di pesanti blocchi sulle scatole elettriche, ma sono state inefficaci e i ladri hanno continuato imperterriti con i furti. Data la situazione si è quindi decisi di ricorrere ad una scelta drastica: eliminare i semafori e sostituirli con segnali di stop.

Nonostante questi ultimi si rivelano spesso utili, non sono adatti a qualsiasi tipo di collocazione stradale. Infatti molti cittadini hanno cominciato ad esprimere la propria frustrazione in quanto posizionare quattro stop all’incrocio tra due strade non facilita il flusso del traffico che transita in quel luogo. La città di Oakland però ha voluto sottolineare che si tratta di una misura temporanea in attesa di trovare una soluzione definitiva per sostituire i semafori ed evitare al tempo stesso il problema dei furti.