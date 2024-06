Smetti di guardare il cellulare quando mangi | Stai commettendo un grave errore, ecco perché

Le conseguenze nel guardare il cellulare durante i pasti possono essere più gravi di ciò che si pensa: ecco i dettagli.

Il cellulare ormai è onnipresente nella nostra vita quotidiana, dal primo minuto in cui ci alziamo al momento in cui ci si va a coricare la sera. Del resto è un dispositivo che ci consente di eseguire numerosissime azioni, come per esempio chiamare i famigliari, inviare messaggi ai propri amici e tanto altro.

Ma è utilizzato anche per scopi ludici e di intrattenimento, grazie alla possibilità di scaricare giochi e app di vario genere. Anche se lo smartphone viene utilizzato da gran parte della popolazione, sono i giovani che spesso tendono ad abusarne, complice il fatto di essere cresciuti in un mondo ultra tecnologico.

Non escono mai di casa senza, e ovviamente è con loro anche durante le ore di scuola. Questo però ha portato a sviluppare in molti di loro una cattivissima abitudine, che consiste nell’usare questo comunissimo dispositivo durante i pasti. Ma si tratta di una consuetudine che può arrecare danni al proprio organismo.

Perché è rischioso guardare il cellulare mentre si mangia

La tendenza di ricorrere al cellulare anche durante i pasti potrebbe causare gravi conseguenze da un punto di vista salutare, soprattutto tra i giovani. Questo è ciò che si evince da un recente studio condotto dall’Università di Kyoto, che ha rivelato come l’uso dello smartphone durante i pasti può portare a un preoccupante aumento di peso.

Questa ricerca, guidata dal professor Tomoro Fujiwara, ha dimostrato che i giovani partecipanti che hanno utilizzato i loro dispositivi mentre mangiavano hanno preso in media tre chili in più rispetto a quelli che non lo hanno fatto. Durante la ricerca sono stati analizzati 213 studenti giapponesi tra i 18 e i 20 anni. L’obiettivo principale dello studio era verificare come il gusto e le altre qualità sensoriali degli alimenti influenzino il controllo dell’appetito.

Come il telefono cellulare influenza la mente durante i pasti

Il risultato principale dello studio è che l’uso del cellulare durante i pasti distrae il cervello, rendendo difficile la corretta percezione dei segnali sensoriali e portando quindi a un eccessivo consumo di cibo. Secondo gli esperti sarebbe proprio questo il motivo che porta ad un incremento sostanziale di peso tra i giovani che utilizzano il dispositivo mentre si mangia. I partecipanti, divisi in due gruppi (uno composto da ragazzi che usavano lo smartphone durante i pasti e l’altro da quelli che non lo usavano), sono stati seguiti per ben tre anni, al termine dei quali si è individuato una stretta correlazione tra l’uso del cellulare durante i pasti e le variazioni del peso corporeo.

Inoltre, dato che il primo contatto sensoriale con il cibo avviene attraverso gli occhi, l’utilizzo del cellulare impedisce di osservare il piatto, riducendo così l’effetto visivo sul sapore. Ciò ritarda la percezione cerebrale dell’assunzione di cibo, inducendo una persona a mangiare più del necessario per sentirsi sazia. Inoltre questo tipo di distrazione rende il cibo meno piacevole alterando il senso di soddisfazione che dovremmo ottenere alla fine di un pasto.