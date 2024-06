Truffa dei finti negozi online: ecco a cosa bisogna prestare attenzione, questi sono i brutti segnali

Non siete sicuri che il sito di shopping online che state visitando sia o meno fraudolento? Ci sono alcuni metodi per scoprirlo.

Lo shopping online è ormai une delle forme di acquisto più diffuse e amate, complice la sua comodità e perfino i suoi prezzi. Nel giro di pochi anni il numero di siti dedicati a questa attività sono diventati sempre più numerosi.

Però con loro sono incrementate anche le truffe, che ogni anno mietono decine di migliaia di vittime. Anche se gli utenti cercano sempre di essere prudenti evitando siti poco chiari o sconosciuti e dall’aspetto alquanto equivoco, a volte si finisce comunque nella trappola dei criminali informatici.

Ed è qui che entriamo noi in gioco, rivelandovi alcune caratteristiche che accomunano questi siti e che per questa ragione dovreste notare se sono presenti o meno durante il vostro shopping online. Qui di seguito dunque potrete trovare lo stesso modus operandi che questa tipologia di siti utilizza per adescare gli utenti.

Siti truffa

Internet è diventato uno strumento indispensabile nella vita di tutti i giorni e viene utilizzato per svolgere numerose attività di varia natura. C’è chi lo adopera per motivi lavorativi o di studio, e chi invece lo usa per comprare prodotti, dai vestiti al cibo, fino ad arrivare agli elettrodomestici e perfino alle automobili.

C’è però un rischio da tenere in considerazione quando ci si appresta a fare degli acquisti sul web. Infatti potreste andare incontro a delle piattaforme non completamente sicure, che sembrano ufficiali e prive di pericoli solo in apparenza. In questo caso ci troviamo in presenza di truffe vere e proprie, che spesso mettono a disposizione prodotti con sconti incredibilmente alti. In genere, i criminali si affidano a siti come Instagram e Facebook per attirare gli utenti verso i siti, mostrando annunci allettanti a cui si accede tramite un link.

Come individuare i siti fraudolenti

I siti truffa sono accomunati da delle specifiche caratteristiche, che vi invitiamo ogni volta a verificarne la presenza. Non solo è spesso presente un’unica informazione di contatto, ma nel caso gli utenti procedano a degli acquisti, una volta effettuati gli ordini, i prodotti non arrivano o si ricevono articoli di qualità molto bassa. E quando si cerca di contattare il contatto, non si riceve risposta, perché è falso.

Inoltre, questi siti di solito scompaiono una volta che sono riusciti a ingannare un numero considerevole di persone. Per truffare di nuovo, vengono creati nuovi nomi di dominio e vengono pubblicizzati articoli diversi. Quindi, per ricapitolare, questi siti di shopping fraudolenti rispondono a una serie di caratteristiche che possono essere riassunte in diversi punti chiave: sconti incredibili su prodotti, dominio registrato di recente, assenza di indirizzi fisici o numeri di assistenza clienti, recensioni che sembrano false o copiate, scorte limitate e conti alla rovescia che fingono di creare carenze e pagamento esclusivamente con metodi non tracciabili.