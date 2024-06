Day after dopo serata di festa: pensi sia solo una sbronza invece questi segnali rivelano che hai qualcosa di molto peggio | Non ignorarli mai

Se dopo aver bevuto notate la comparsa di questi sintomi vi suggeriamo di rivolgervi immediatamente al vostro medico di fiducia.

A quanti di noi è capitato di uscire e indulgere in qualche bicchiere di troppo? Questo comportamento, soprattutto se non si è abituati a consumare alcol, può provocare i fatidici postumi della sbornia, tra cui mal di testa e nausea.

Questi sono solo alcuni dei sintomi più comuni dovuti ad un eccessivo utilizzo di bevande alcoliche, ma secondo gli esperti gli stessi potrebbero significare qualcosa di più pericoloso per la salute. Anche se la comparsa di questi ultimi sono abbastanza prevedibili dopo aver ingurgitato una quantità considerevole di cocktail o birra, ci si dovrebbe preoccupare se i sintomi si presentino solo dopo la consumazione di un paio di drink.

Qualora dovesse essere questo il caso, ci si potrebbe trovare in presenza di una intolleranza all’alcol, che però, non deve essere confusa con un’allergia all’alcol: sono due condizioni completamente differenti, così come la loro pericolosità. Non solo, le intolleranze sono molto più comuni rispetto ad un’allergia all’alcol.

Sintomi

I sintomi di un’intolleranza all’alcol comprendono arrossamenti, orticaria, naso chiuso, nausea, vomito e pressione bassa. Oltre a presentare fattori genetici, genetica, si verifica perché l’organismo non è in grado di scomporre in modo efficace le tossine presenti nell’alcol.

Tuttavia, anche altre sostanze chimiche, così come i vari ingredienti contenuti all’interno delle bevande alcoliche, possono scatenare una reazione. La questione si complica ulteriormente quando si parla di cocktail, che possono essere mescolati con qualsiasi cosa. Si parla invece di allergia quando il sistema immunitario scatena una risposta alla bevanda alcolica. Un’intolleranza invece non coinvolge il sistema immunitario, anche se i sintomi sono molto simili a quelli di un’allergia.

Come scoprire di essere intolleranti all’alcol

Purtroppo, a differenza di altre tipologie di intolleranze o allergie, non esiste un metodo sicuro per testare quella causata dall’alcol. Ci si può sottoporre a delle analisi del sangue, anche se così facendo si potrà solo verificare se si è allergici agli ingredienti comuni delle bevande alcoliche, come il lievito, l’orzo e i latticini.

Se i risultati delle analisi mostrano una qualche forma di allergia agli ingredienti nelle bevande alcoliche, si consiglia di evitarne completamente il consumo, poiché non sempre (dipende dal paese) gli allergeni vengono elencati sulle bottiglie di alcolici, a differenza di altri alimenti e bevande. Quindi la strategia migliore per evitare qualsiasi reazione allergica è quella di smettere di bere alcolici, o almeno quelli che aggravano i sintomi.