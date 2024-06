Conosci la cera di Carnaruba? Con questo prodotto lavi la tua auto senza una goccia d’acqua e il risultato è persino migliore dell’autolavaggio

Ti basta solamente questo prodotto per avere un’auto scintillante, nessuno spreco di acqua: ideale per l’estate.

Il lavaggio della macchina è un onere a volte fastidioso, ma che deve essere portato a termine periodicamente perché l’ambiente della propria vettura sia sempre pulito e piacevole da occupare.

Alcune persone, infatti, passano davvero molto tempo della propria giornata in auto, spesso i tragitti per andare a lavoro, per i pendolari o per chi vive in grandi città, sono piuttosto lunghi e necessitano un periodo di tempo ampio per essere percorsi.

Inoltre, ci sono alcune persone che amano particolarmente la propria auto, magari della loro casa di produzione preferita, un oggetto che hanno fatto molti sacrifici per acquistare, e quindi ci tengono molto a mantenerla sempre pulita.

Ci sono diversi modi per tenere l’auto pulita: è possibile lasciarla presso un esercizio specializzato nella pulizia di interni o esterni, mentre alcuni preferiscono procedere alla pulizia da soli, evitando di spendere troppo denaro. Ci sono anche dei luoghi dove è possibile noleggiare strumenti come la lancia e il sapone e lavare la propria auto con una sorta di self service, oppure ci si può rivolgere a un classico autolavaggio con i rulli. Tutti questi metodi, però, prevedono un massiccio impiego di acqua, un bene prezioso che si dovrebbe sempre risparmiare: ecco, allora, un prodotto che ci consente di lavare la macchina in modo efficace senza utilizzare l’acqua.

La cera di Carnaruba

Questo tipo di cera è un prodotto naturale, estratto dalle foglie della palma carnauba (nome scientifico Copernicia prunifera), pianta di origine brasiliana.

Può essere utile per il lavaggio dell’auto sia in zone con restrizioni nell’utilizzo di acqua per via di una temporanea o persistente siccità, sia per un lavaggio ecologico, sostenibile, responsabile nei confronti dell’ambiente e del bene prezioso che è costituito dall’acqua.

L’utilizzo della cera

Questo tipo di cera può essere utilizzata sugli esterni dell’automobile per dare alla carrozzeria un aspetto scintillante e pulito, creando anche una barriera contro lo sporco e lasciando, così, che resista più a lungo prima del lavaggio successivo.

Ha proprietà idrofobiche, offre una protezione contro agenti ambientali (come i raggi UV), riduce l’adesione dei contaminanti, come gli insetti, e grazie ad essa è possibile risparmiare moltissimi litri di acqua.