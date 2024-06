Whatsapp, allerta per la truffa del codice: se te ne arriva uno a 6 cifre da questo numero blocca subito il contatto

Si diffonde una delle truffe più dannose di sempre: se ricevi questo codice tramite WhatsApp non c’è da fidarsi.

Quasi la popolazione mondiale, praticamente, utilizza questa applicazione di messagistica istantanea, WhatsApp, che è diventato uno dei principali canali di comunicazione quotidiani tra le persone.

Ci sono una serie di impostazioni sull’App che garantiscono la nostra privacy, fra varie esistenti c’è la possibilità, ad esempio, di mandare i cosiddetti “messaggi effimeri” che possono avere una durata temporale o anche eliminarsi dopo essere stati letti o visti dal destinatario.

L’app è molto vantaggiosa ed è stata tra le prime a rivoluzionare il mondo della comunicazione: purtroppo, come tutte le tecnologie, anche WhatsApp è soggetta a insidie da parte dei truffatori digitali, che si evolvono assieme, di pari passo all’utilizzo delle tecnologie.

Insomma, la cybersecurity in questo periodo è al centro delle discussioni online e non solo, eppure non tutti conoscono questa truffa che viene messa in atto proprio tramite smartphone e inizia con la ricezione di un codice a 6 cifre.

La truffa: ecco come funziona

Il primo messaggio che dà inizio alla truffa in genere suona così: “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”.

Se si risponde e si continuano a seguire le istruzioni, ecco che siamo caduti nella trappola con tutte le scarpe. Il codice a sei cifre che ti viene chiesto di rimandare, infatti, altro non è che la chiave per consentirti di accedere al tuo profilo WhatsApp: una chiave che stai consegnando direttamente al truffatore.

Come sventare la truffa

Per evitare di cadere in questo piano ingegnoso, basta non rispondere. Se siamo in dubbio perché il messaggio è giunto da qualcuno che conosciamo, basta fare una telefonata – non con WhatsApp, ma con il telefono – alla persona e chiedere se è stata lei a mandare il codice e di cosa si tratta.

Una volta appropriatisi del tuo account, infatti, i truffatori possono non farti rientrare e proseguire a truffare i tuoi contatti proprio fingendosi te, operando, dunque, un furto di identità. Se si dovesse ricevere un simile sms, è bene non rispondere, avvertire tutti i propri contatti e rivolgersi alla polizia postale, che potrebbe cercare di capire l’origine della frode e porvi fine.