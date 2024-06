Viaggi in aereo, oggi sono più pericolosi che mai: dopo la vicenda Singapore Airlines la gente ha paura | Ecco perché capiterà più spesso

In futuro i voli rischieranno di essere molto più pericolosi: ecco le cause che porteranno i passeggeri a cambiare le proprie abitudini.

Oggigiorno viaggiare in aereo può rivelarsi più pericolo di quello che si pensa. Nonostante le numerose norme di sicurezza introdotte negli ultimi anni trovarsi in volo potrebbe non rivelarsi un’esperienza così gradevole.

Anche se si tratta di uno dei mezzi di trasporto più sicuri al mondo, come dimostrato dalle statistiche, anche l’aereo può presenta alcuni svantaggi, soprattutto per la propria incolumità, come dimostrato da un recente episodio avvenuto durante un volo della Singapore Airlines, partito da Londra e diretto a Bangkok.

A causa di una inaspettata turbolenza il pilota è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza. Ma proprio per questa ragione l’aereo è dovuto scendere rapidamente di quota e a causa del forte maltempo che lo ha visto protagonista ci sono stati più di 50 feriti e perfino un morto. Secondo le ultime indiscrezioni sembra che quest’ultimo, un cittadino inglese di 73 anni, abbia perso la vita a causa di un infarto.

Nonostante gli strumenti di volo che vengono regolarmente usati e che permettono di individuare una imminente agitazione temporalesca, a causa del cambiamento climatico, sarà sempre più difficile riuscire ad identificarla e a prepararsi a qualsiasi eventualità, come accaduto durante il volo della compagnia singaporiana.

Il destino dei viaggi in aereo con il cambiamento climatico

Nel corso dei decenni abbiamo assistito a enormi progressi tecnologici nell’industria aeronautica, soprattutto per quanto riguarda gli aerei commerciali grazie ai quali milioni di persone ogni giorno sono in grado di raggiungere la propria destinazione. Anche se l’aereo è considerato un mezzo estremamente sicuro, le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro a causa del cambiamento climatico.

Infatti oltre che arrecare danni alla natura, quest’ultimo rischia di creare sempre più scompiglio durante i voli, come è successo con quello della Singapore Airlines, che ha incontrato la cosiddetta Cat (Clean air turbulence). In poche parole si tratta di un fenomeno improvviso e violento che si viene a creare in un’area caratterizzata dall’assenza di nuvole, quindi non rilevabile dai radar.

Turbolenze sempre più frequenti

Tragici eventi come quello accaduto durante il volo da Londra a Bangkok potrebbero avvenire più frequentemente nei prossimi anni a causa dei cambiamenti climatici. A riprova ci sono alcune recenti statistiche, che hanno rivelato la presenza di un incremento sostanziale di turbolenze durante i voli negli ultimi anni. E secondo uno studio del 2021, condotto dal National Transportation Safety Board, è proprio la turbolenza la causa più comune degli incidenti aerei che causano lesioni a cose e persone.

Purtroppo la situazione non migliorerà, complice la condizione meteorologica del vento, che secondo un’altra ricerca sta incrementando la sua potenza. Ciò provocherà un aumento della velocità dei voli, ma al tempo stesso si verificheranno più episodi di turbolenza in zone limpide del cielo e per questo non invisibili ai radar. Quindi è necessario prestare maggiore attenzione quando ci si trova in aereo, tenendo per esempio sempre allacciata la cintura.