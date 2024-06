Smartphone, è più sporco di un wc: nei gabinetti pubblici ora lo igienizzano mettendolo dentro questa macchina

Vi siete mai chiesti esattamente quanto è sporco il vostro smartphone? Ecco una notizia agghiacciante per chi non lo igienizza mai.

Lo smartphone è diventato un oggetto tra quelli dai quali non ci separiamo mai, praticamente al pari di occhiali da vista per una persona miope.

A differenza di questi, però, lo smartphone entra in contatto con moltissime superfici ogni giorno: la scrivania che si trova in ufficio, i mezzi pubblici e moltissime persone le utilizzano anche in bagno.

Per tutti questi motivi, e per il fatto che lo tocchiamo continuamente anche con le mani sporche, lo smartphone è strapieno di sporcizia, che a volte non è visibile a occhio nudo.

Uno studio recente ha infatti dimostrato che sui nostri dispositivi è presente una quantità di batteri di dieci volte superiore a quella che comunemente si può trovare su una tavoletta del water. Ecco come pulirlo in modo efficace così che non diventi un rischio per la nostra salute.

La pulizia dello smartphone

Nel corso del tempo le persone si sono ingegnate, igienizzando lo smartphone con i prodotti più disparati tra cui amuchina, persino acqua e sapone, asciugandolo bene dopo.

C’è una invenzione recente, però, che sta conquistando tutti, pensata esattamente per la igienizzazione e la pulizia del nostro smartphone: ecco come funziona.

La tecnologia ci viene in soccorso

Si tratta di una innovazione che andrebbe a posizionarsi nei bagni pubblici integrata al lavandino per lavare le mani: una fessura “cattura” il vostro smartphone e lo igienizza senza ovviamente utilizzare l’acqua, con una tecnologia all’ultimo grido.

In questo modo potrete igienizzare il telefono anche più volte durante la giornata: non è una soluzione a ogni cosa, ma uno dei tasselli che vanno a comporre l’esecuzione di una serie di buone pratiche, virtuose per la tutela della propria salute e anche quella altrui. Alcuni di questi batteri possono essere molto fastidiosi e anche difficili da individuare e da curare, pertanto la prevenzione è sempre la risposta giusta: non resta che attendere che si diffonda questo tipo di tecnologia, e, nel frattempo, adottare soluzioni alternative come l’utilizzo dell’amuchina o spray simili – ve ne sono diversi sul mercato pensati per pulire lo smartphone senza danneggiarlo.