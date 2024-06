Trovato un nuovo metodo di hacking che funziona su tutti i bancomat | Lo vorresti conoscere? Diventi miliardario

La tecnologia si evolve e le persone pronte a violarla sembrano essere sempre un passo avanti a tutti: si diffonde una nuova truffa.

Negli ultimi anni la tecnologia ci ha permesso di avere una vita progressivamente più comoda da tantissimi punti di vista e anche chi non la ama per principio in certi casi è stato praticamente costretto a iniziare a utilizzarla per evitare di essere emarginato dalla società contemporanea.

Basti pensare a innovazioni come l’intelligenza artificiale, che a breve cambierà profondamente il mondo, non solo quello del lavoro, o semplicemente a qualche novità più banale come l’online banking, che ha già modificato le radici del sistema bancario soprattutto nella modalità di fruizione degli utenti.

Per quanto riguarda il sistema di pagamento, allo stesso modo, questo è stato rivoluzionato dall’introduzione della carta di credito all’epoca e poi dal pagamento contactless, e i contanti vengono utilizzati sempre di meno.

Sfortunatamente, però, è stato annunciato che c’è un nuovo metodo di hacking con una percentuale altissima di riuscita: potreste ritrovarvi da un momento all’altro senza un centesimo.

Un nuovo tipo di malware

Questo tipo di hackeraggio sta coinvolgendo alcuni bancomat atm e prevede l’utilizzo di un malware che viene inserito nel sistema. Il software si chiama EU ATM Malware e dovrebbe essere in grado di hackerare qualunque dispositivo Bancomat in Europa e circa il 60% dei bancomat a livello globale.

Tra i produttori leader che possono essere attaccati ci sono i seguenti: Diebold Nixdorf, Hyosung, Oki, Bank of America, NCR, GRG e Hitachi. Sembra, inoltre, che con un singolo attacco sia possibile prelevare ben 30.000 dollari.

La Cybersecurity

Questo tipo di notizie non fanno altro che fare sì che venga messo ancora di più al centro un tema già sotto i riflettori, quello della sicurezza informatica, importantissima sia per la privacy che, ancora di più, per la protezione di dati sensibili e soldi.

Le guerre ormai si combattono anche da questo punto di vista, ed è sempre bene essere preparati visto quanto è importante avere le informazioni giuste oggi giorno. Per tutti questi motivi e per rassicurare i propri clienti, gli istituti di credito stanno cercando in tutti i modi di applicare più avanzate regole e tecnologie di sicurezza informatica, così da evitare che hacker talentuosi possano infiltrarsi tra i loro “ranghi”.