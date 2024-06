Trucco infallibile per capire se una pompa di benzina ti sta vendendo carburante adulterato | La truffa ti costa migliaia di euro

Ecco come comprendere se ti stanno vendendo del carburante contraffatto: se non te ne accorgi rischi di pagarla cara.

il carburante per le nostre auto è un tema sempre più centrale, soprattutto quando si parla di inquinamento ambientale e transizione ecologica: alcuni obiettivi europei prevedono, seppure a lungo termine, lo stop all’utilizzo dei carburanti fossili, e una deviazione in favore di fonti di energia più pulite.

Nonostante ciò, la situazione dell’inquinamento è ancora molto grave e ci vorranno, appunto, anni, a procedere a una transizione che risulti ampia ed efficace oltre che diffusa capillarmente: i sistemi devono avere il tempo di “convertirsi” e le persone di adattarsi, un adattamento che avrà bisogno di incentivi statali per quanti sono in difficoltà economica.

Insomma, ancora sembra che siamo in alto mare, perciò continueremo, per il momento, a essere soggetti e vittime delle fluttuazioni del prezzo del carburante, una variabile che dipende da moltissimi fattori a livello macroscopico, ma che impatta sul singolo.

Bisogna inoltre ancora sapere il più possibile in merito alla questione del carburante: ad esempio, non tutti sanno che si può essere investiti da una truffa che non è facile da riconoscere, ovvero quella che prevede la vendita a tradimento di carburante adulterato, ovvero contraffatto. Ecco come riconoscere i segnali di allarme.

Una truffa che si può evitare

Sta diventando comune la truffa che consiste, infatti, nel mescolare il gasolio con l’acqua, una azione illegale che ovviamente aumenta il margine di profitto per i venditori.

Ci si può accorgere di questa adulterazione nel caso in cui si possa visionare il carburante: infatti è molto facile distinguere il gasolio puro da quello contraffatto in quanto il colore del primo è giallastro, mentre tende a diventare il bianco se viene aggiunta dell’acqua.

Il carburante adulterato

Nel caso in cui non riuscissimo ad accorgerci della truffa in atto, la nostra automobile potrebbe subire danni importanti.

Infatti il carburante così contraffatto crea dei danni a cui è difficile a porre rimedio: inoltre sono immediatamente visibili, perché l’auto quando riempita con queste miscele, inizia a emettere del fumo bianco. Si rischia, quindi, di dover spendere centinaia o migliaia di euro per riparare gli ingenti danni al motore.