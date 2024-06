Insonnia dura? Sconfiggila una volte per tutte con il segreto del soldato | Si addormentano in due minuti anche sotto le bombe

Soffri spesso di insonnia? Prova questo trucco e dormi tranquillamente: si chiama “il segreto del soldato” e funziona davvero.

L’insonnia può essere un problema veramente serio per chi ne soffre. Oggi è risaputo che è fondamentale dedicare un certo numero di ore al sonno e al riposo, in modo non solo di semplicemente rilassarsi, ma anche per ricaricarsi e “staccare il cervello” per qualche tempo.

Gli esperti consigliano di dormire dalle sei alle otto ore per notte, in modo da arrivare pronti e carichi ad affrontare la giornata successiva. Tuttavia, anche se può sembrare all’apparenza una cosa semplice, per molte persone dormire può rappresentare una vera e propria impresa.

Si stima che, secondo quanto riportato dall’AIMS, Associazione Italiana Medicina del Sonno, circa 13,4 milioni di persone soffrono di disturbi legati all’addormentarsi. Tra questi disturbi c’è ovviamente anche l’insonnia, che di fatto impedisce alla persona che ne soffre di addormentarsi. In altri casi, invece, la persona si addormenta ma non ha un riposo tranquillo e si sveglia dopo poco, sentendosi più stanca di prima.

Insonnia, il “trucco del soldato” per sconfiggerla

Soffrire di insonnia e quindi non dormire per troppe ore può portare a gravi conseguenze su piano fisico ma anche mentale. Se soffri anche tu di questo disturbo del sonno, puoi provare a mettere in pratica un metodo ideato dall’esercito statunitense: lo inventarono per far addormentare velocemente i soldati.

Per eseguire il trucco del soldato bisogna seguire questi passaggi. Rilassare tutti i muscoli facciali, quindi chiudere gli occhi; ridurre la tensione di spalle, schiena e collo finché non li senti completamente rilassati; controllare la respirazione, inspirando ed espirando in modo regolare; rilassare le gambe e in generale tutta la parte inferiore del corpo; calmare la mente.

Calmare la mente può essere lo step più difficile da realizzare. Un consiglio è provare a immaginarsi in un luogo tranquillo, come una canoa in mezzo a un lago o sdraiati su un’amaca sotto un cielo stellato.

Insonnia, cosa succede se non si dorme abbastanza?

Il trucco del soldato è davvero efficace, come dimostrato dal libro Relax and Win di Llyod Bud Winter, allenatore olimpico, che lo pubblicò nel 1981. Questo testo sostiene che il 96% delle persone che mette in pratica questo metodo con una continuità di almeno sei settimane di fila riesce poi regolarmente ad addormentarsi in soli due minuti.

La mancanza di sonno può essere molto pericolosa perché porta a un calo delle capacità cognitive e fisiche, tra cui debolezza muscolare e sviluppo di malattie cardiovascolari.