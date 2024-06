Hamburger di Mc Donald’s si mantiene in perfetto stato dal 1995 senza decomporsi di un millimetro | L’azienda: “è stato conservato bene”

Due ragazzi hanno mostrato un hamburger di Mc Donald’s che conservavano dal 1995: è ancora perfettamente intatto.

Certamente, Mc Donald’s oggi è una delle catene (se non la catena) di fast food più famosa del mondo. Il brand esiste ormai da tantissimi anni e tutti l’hanno sentito nominare almeno una volta e, almeno una volta, anche i più salutisti hanno assaggiato uno dei loro prodotti.

I menù di Mc Donald’s cambiano molto a seconda del Paese in cui si trova il ristorante, ma la catena è nota soprattutto per la vendita di hamburger.

Il marchio è finito spesso al centro di critiche perché i prodotti che vende non sarebbero “sani”. Per dimostrarlo, è diventato famoso il regista Morgan Spurlock, che nel 2004 girò il documentario Super size me. Per dimostrare che i prodotti fossero malsani, il ragazzo li mangiò per un mese, a tutti i pasti, e aumentò molto di peso sviluppando diverse patologie.

Mc Donald’s, spunta l’hamburger datato 1995

Di recente, due uomini australiani, Casey Dean e Eduards Nits, hanno riportato alla luce un vecchio hamburger che avevano acquistato nel 1995, quando erano ancora adolescenti e, come dichiarato da loro, “quando Bill Clinton era Presidente”. Per tutto questo tempo lo avevano conservato in una scatola di legno, in un capannone.

Nonostante fossero passati ben 29 anni, il panino appariva ancora in buone condizioni. Non aveva un cattivo odore e non c’erano segni di muffa: appariva solo molto più piccolo rispetto a quando era stato preparato. Tutto ciò nonostante non solo fossero passate quasi tre decadi, ma considerando che ad Adelaide le temperature in estate raggiungono i 30 gradi.

Mc Donald’s, l’hamburger non si decompone: la risposta della catena

I due uomini hanno scherzato su questo hamburger, soprannominandolo “Mc Fossil” e raccontando che un giorno dei topi si infilarono nel capannone dove era custodito e rosicchiarono tutto tranne il panino. Hanno anche provato a farlo entrare nel Guinnes dei primati come “panino più longevo del mondo” ma purtroppo per loro questo record è già stato assegnato nel 2020 a un altro hamburger, comprato sempre da Mc Donald’s, da David Whipple, originario dello Utah.

Mc Donald’s ha risposto ai due uomini, spiegando che il panino ha ancora questo aspetto perché è stato conservato bene e succede spesso con il cibo preparato in casa, che con il tempo si disidrata e si decompone solo all’interno. La catena ha raccomandato i due di non mangiarlo perché, anche se è ancora bello in apparenza, sicuramente non è più buono e potrebbe essere pericoloso.