Vicini di casa che sfondano i muri a suon di strilli e musica a palla: da ora vanno nei guai seri | C’è anche il penale, è la nuova legge

Finalmente puoi impugnare il coltello metaforico della legge dalla parte del manico contro i vicini impossibili: tutte le novità.

Generalmente capita a tutti almeno una volta della vita di dover sopportare dei vicini abbastanza molesti, con abitudini che vanno a inficiare sul benessere e sul sonno di chi vive accanto a loro.

In genere, quando la situazione diventa insopportabile, allora si tende a cercare come prima cosa il dialogo, così da sistemare la situazione in un modo totalmente amichevole senza arrivare a contattare le autorità.

Nel caso in cui, però, tali comportamenti da parte dei vicini persistano nonostante sia stato fatto notare loro che sono problematici, allora si possono contattare le autorità che dovrebbero intervenire almeno con una sanzione pecuniaria, specie se è più di un nucleo familiare a lamentarsi all’interno del condominio.

Non solo, però, talvolta eventuali multe o avvertimenti da parte di autorità possono non bastare, e allora, in questi casi, è possibile proseguire persino per vie legali che potrebbero sfociare in molto più di semplici multe.

Le vie legali

Questa è una situazione estrema e si può verificare quando la situazione diventa insostenibile per abitanti di più di una unità abitativa, che possono decidere di procedere per vie legali. Questa è una possibilità anche se si tratta degli occupanti di una sola unità abitativa a lamentarsi, seppure sia più difficile ottenere una “vittoria” in questa situazione.

In questo caso è molto importante che le dichiarazioni degli offesi siano precise, dettagliate e coerenti e che identifichino nello specifico orari ed entità dei rumori, così da fungere quasi da dimostrazione che le azioni dei vicini accusati siano oggettivamente lesive. Infatti, in questi casi, i problemi risiedono nella soggettività, ci sono persone più sensibili ai rumori di altre, oppure c’è chi lavora di notte, e magari non ha occasione di essere disturbato.

Cosa può accadere

La condanna per gli imputati in questo caso è davvero molto difficile, sarebbe ideale portare delle prove, come registrazioni o video, che possano andare a costruire un buon apparato per chi accusa.

Se si è coesi con gli altri condomini e si riesce a presentare delle prove oggettive che dimostrino l’essere molesti, allora esiste la possibilità di una condanna per gli imputati, che, essendo molesti, di fatto, minacciano il normale svolgimento delle attività quotidiane dei loro vicini.