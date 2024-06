Facilissimo workout per migliorare la tua esperienza di coppia a letto | Ne trarrete benefici enormi

Ecco svelati una serie di semplici esercizi che vi faranno diventare dei fenomeni nelle attività sotto le lenzuola.

La sfera sessuale e tutto ciò che è ad essa collegato costituiscono ancora una grande tabù nella nostra società, nonostante i grandi passi avanti fatti dalla scienza e dalla disseminazione scientifica, e la possibilità, attualmente ancora al vaglio, di introdurre l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole.

Sono tanti i fattori che vanno a caratterizzare una buona e sana attività sessuale, mentre spesso la visione del sesso è fortemente condizionata da quanto viene mostrato dal porno, ormai largamente accessibile a tutti grazie a internet.

In realtà ci sono aree importanti che difficilmente vengono mostrati nel corso di un video pornografico o di un film hard, pertanto a volte le persone si ritrovano spiazzate di fronte ad alcune eventualità. Siamo abituati a concentrarci sull’importanza della contraccezione e della protezione rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili, sicuramente delle priorità, ma le “regole” per il buon sesso sono a malapena sfiorate.

Sicuramente l’attività sessuale dipende in parte anche dalla forma fisica e dalle capacità di chi lo pratica, in alcuni casi essere più in forma può garantire un maggiore piacere proprio oppure del proprio partner: ecco come giungere alla forma ideale con esercizi mirati.

Il workout ideale per il letto

Alcuni specialisti nord americani hanno pensato di colmare questo vuoto di informazione diffondendo cinque esercizi che vanno a comporre il workout ideale per incrementale le proprie prestazioni a letto.

Tra questi c’è Janelle Howell di Chicago, che contribuisce con un esercizio per rafforzare il pavimento pelvico che prevede delle contrazioni che imitano lo sforzo del trattenere il gas o la pipì.

Tutti gli esercizi

Oltre agli esercizi per il pavimento pelvico, vi sono quelli per i fianchi, che aiutano a rilassarsi – spesso data la vita che facciamo oggi, in genere sedentaria per via del lavoro, siamo continuamente contratti. Inoltre è bene eseguire qualunque attività che sia di beneficio per il sistema cardiovascolare. Tra gli esercizi ideali anche quelli che rafforzano il torso, come ad esempio il planking.

Altro esercizio ideale, e non solo per l’attività sessuale, è lo yoga: sarebbe perfetto anche solo un workout che preveda 5 minuti di yoga al giorno. Lo yoga è un esercizio incredibile che coinvolge sia il corpo che la mente e aiuta a ritrovare il proprio centro e il proprio equilibrio vitale.