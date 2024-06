Zanzariere Eurospin: risparmia un fiume di quattrini con il prodotto dell’estate | Pochi spicci ti cambiano la vita, soprattutto se vuoi dormire la notte

Pochi euro per delle notti tranquille per l’intera estate – e anche oltre: un’occasione da non perdere da Eurospin.

Con l’arrivo della bella stagione molte abitudini legate al caldo tornando a essere applicate: la pulizia del giardino, le piantine nuove, la prenotazione della casa per le vacanze e molto altro.

Allo stesso modo si inizia a preoccuparsi dei lati negativi dell’estate, come la presenza di molti insetti fastidiosi che rischiano di rovinare i nostri sonni tranquilli con dei ronzii o, nel caso di zanzare e simili, anche punture piuttosto dolorose.

Proprio per questo sono molte le persone che scelgono ogni anno di utilizzare le zanzariere, seppure in alcuni noti negozi dedicati costino davvero moltissimo: Eurospin ci viene, quindi, in aiuto con le sue zanzariere economiche ed efficaci.

Si tratta di un problema, quello degli insetti, che può essere risolto con una cifra irrisoria se ci rechiamo in uno dei punti vendita del noto supermercato: ecco i prodotti disponibili.

Le zanzariere

La zanzariera è solamente una delle soluzioni possibili: ci sono una serie di piante, ad esempio, che li respingono in modo naturale; altre persone scelgono di posizionare ovunque zampironi, altre ancora acquistano dispositivi elettronici che emanano una fragranza che tiene lontani gli insetti.

La zanzariera, però, è tra le opzioni maggiormente contemplate specie se viviamo verso la campagna o al piano terra e vogliamo essere sicuri di non ritrovarci corpi estranei all’interno della nostra casa o stanza da letto. Ecco quanto costano da Eurospin: ce ne sono persino quattro tipi diversi.

Le possibilità da Eurospin

Tra le varie zanzariere proposte da Eurospin ci sono le zanzariere per porta con una chiusura magnetica, in poliestere con 20 magneti, ed è possibile scegliere tra nero e bianco. Il prezzo è di circa 4,99 euro.

Il prezzo è ancora di soli 9,99 euro per la zanzariera elettrica Splinservice, che consiste in un tubo luminoso a forma di U che non lascia scampo ad alcun tipo di insetto. Abbiamo, poi, la zanzariera estendibile scorrevole, al costo di 7,99 euro. La zanzariera per finestra, invece, ultimo articolo ma non certo per importanza, ha un costo di soli 2,99 euro, ideale, quindi, anche per una sola stagione. Non c’è più tempo da perdere, meglio accaparrarsi questi prodotti ai prezzi pazzeschi proposti dalla catena di supermercati Eurospin.