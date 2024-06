Metti un panno da cucina sul bordo dello sportello della lavastoviglie, richiudila e lascialo lì per qualche minuto | Trucco del ristorante

Questo semplice ma efficace trucchetto vi aiuterà a far brillare ancora di più le vostre stoviglie: ecco il motivo.

La lavastoviglie è ormai diventata uno degli elettrodomestici di uso comune. Milioni e milioni di italiani infatti la utilizzano ogni singolo giorno, risparmiando così tempo prezioso da poter dedicare ad altro. Infatti l’odierna vita frenetica non ci permette di dedicare ore intere a lavare ed asciugare le varie stoviglie, trascorrendo dunque in questo modo il nostro tempo libero.

Ovviamente utilizzando questo comunissimo apparecchio ci aspettiamo che piatti e bicchieri risultino super splendenti e asciutti una volta rimessi al loro posto. Non sempre però riusciamo nell’intento. A volte la causa è da ricercarsi in un danno che ha subito la stessa lavastoviglie, in altri casi invece la colpa ricade su qualche errore che abbiamo commesso.

Per esempio, al contrario di ciò che si pensa, usare troppo detersivo ad ogni lavaggio potrebbe essere controproducente, così come caricare troppo l’elettodomestico o optare sempre per cicli di breve durata. Ma oggi vogliamo concentrarci sulla pulizia delle stoviglie svelandovi un trucchetto per evitare di ritrovarvele bagnate o con le tanto odiate goccioline che tendono a formarsi su di esse.

Un trucchetto da ristorante

Il trucchetto che vi introduciamo oggi viene usato in moltissimi ristoranti e serve soprattutto per ottenere delle stoviglie asciutte e brillanti. Per questa ragione vi consigliamo di includerlo nella vostra routine quotidiana ogniqualvolta il vostro elettrodomestico termina il ciclo di lavaggio.

Tutto ciò che vi occorrerà per ricorrere al suddetto metodo è un semplice panno da cucina. Si tratta di uno strumento estremamente versatile, soprattutto in una delle stanze più sfruttate della casa, dove si è soliti mangiare e preparare i vari pasti. Ma scopriamo nel dettaglio come adoperare il panno per ottenere dei piatti e dei bicchieri brillanti e asciutti.

Un panno da cucina per delle stoviglie pulite e lucenti

Una volta concluso il ciclo di lavaggio, non dovrete fare altro che appoggiare un panno da cucina sul bordo dello sportello della lavastoviglie, richiuderlo e lasciarlo lì per qualche minuto per assorbire l’umidità. In questo modo, quando l’elettrodomestico viene riaperto le stoviglie e le posate saranno completamente asciutte e prive delle tipiche e fastidiose gocce d’acqua che di solito rimangono sulla superficie.

Insomma, un trucco facile ma estremamente efficace che vi suggeriamo di mettere in pratica ogni volta che utilizzate la lavastoviglie. Grazie a ciò, avremo posate e piatti che brilleranno per la loro lucentezza, oltre che ad essere super asciutti.