Regola del 3×3: il segreto svelato dallo psicologo per mantenere accesa la fiamma della passione con il tuo partner

Siete con il vostro partner da tempo e desiderate riaccendere la fiamma o mantenerla accesa? Provate la regola del 3X3.

Mantenere una relazione stabile nel tempo non è assolutamente facile, anzi a volte si rischia di peggiorare la situazione se ci si trova già in un periodo di forte down. Inoltre, la routine e le varie discussioni non aiutano di certo la coppia, soprattutto se si ha intenzione di proseguire il rapporto.

In passato magari avete provato di tutto per poter in qualche modo tenere accesa la fiamma della passione, ma finora non avete ottenuto risultato soddisfacenti. Per questa ragione vi consigliamo di tentare la regola del 3X3. Ne avete mai sentito parlare?

Raccomandata da diversi esperti nel settore, si consiglia di utilizzarla quando si avverte di cadere nella routine, spesso noiosa e poco gratificante. Quest’ultima oltretutto, non fa altro che influire negativamente sulla propria intimità di coppia, così come sul legame vero e proprio. Ma scopriamo insieme in cosa consiste la suddetta regola e quali benefici può apportare.

La regola del 3X3

La regola del 3X3 è perfetta per rompere con la quotidianità, innovare, vivere nuove esperienze e aprirsi alle possibilità. Non preoccupatevi, al contrario di ciò che pensate, non è difficile da seguire, vi basterà semplicemente metterci un po’ di impegno e di volontà.

In poche parole, si tratta di una guida da completare in più fasi nel tempo e consiste nell’eseguire progetti da soli, nel trovare tempo da dedicare a delle uscite e a dei viaggi e tanto altro. E’ una regola applicabile a qualsiasi tipo di relazione, sposata o convivente, con o senza figli. Inoltre può essere adattata a tutti i tipi di situazioni e budget.

La guida per mantenere vivo il rapporto di coppia

Il primo consiglio spassionato incluso nella regola 3X3 è di conversare ogni tre giorni in modo approfondito con il proprio partner, condividendo preoccupazioni, idee e pensare a progetti futuri. Potete aprirvi anche sulle vostre paure e sui vostri desideri, sia personali che reciproci. Inoltre dovreste riservarvi un appuntamento romantico ogni tre settimane. Questo rafforzerà ulteriormente il vostro legame.

A tutto ciò aggiungeteci una bella fuga romantica ogni tre mesi: trascorrete un fine settimana in un luogo che piace a entrambi, in un ambiente diverso, poiché vi aiuterà a testare la relazione in un altro contesto, lontano da casa. Ogni tre anni invece fate una breve luna di miele, anche se questo richiederà un po’ di pianificazione. In ogni caso cercate di racimolare qualche risparmio investendolo nel viaggio dei vostri sogni. Si tratterà dell’occasione giusta per rivivere i vecchi tempi, rafforzando al tempo stesso l’impegno reciproco. Cosa aspettate dunque? Provate anche voi la regola del 3X3, non ve ne pentirete!