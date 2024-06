Carta di credito, occhio alla cantonata galattica: non beneficerai di alcun rimborso in caso di frode | Ti costa l’intero conto in banca

Basta questo piccolo errore per rischiare di perdere del tutto il diritto a essere rimborsato: perderesti tutti i tuoi soldi.

Negli ultimi anni il sistema bancario è stato rivoluzionato grazie all’applicazione delle nuove tecnologie anche in questo ambito: basti pensare alla possibilità di pagare elettronicamente praticamente dovunque.

L’altra svolta incredibile è stata quella dell’online banking, che ha permesso agli utenti di gestire il proprio patrimonio quasi interamente da casa propria, evitando così la fila agli sportelli.

Questo ovviamente ha avuto delle ripercussioni, infatti sono molte le filiali fisiche che stanno chiudendo i battenti e così anche i bancomat, sempre meno utilizzato per il ritiro dei contanti dato che si tende a pagare con carta di credito, spesso in modalità contactless, oppure tramite bonifico bancario, eseguito sempre online.

Ci sono, però, alcune regole legate alle carte di credito che non tutti conoscono, nonostante la loro ampia diffusione e utilizzo: se infrangi questa in particolare rischi di non poter recuperare il tuo patrimonio.

Una regola fondamentale

In molti casi, se si viene truffati, la nostra banca può risarcire fino all’ultimo centesimo, specie se si tratta di una frode di tipo digitale o se si ha stipulato una assicurazione in questo senso, una eventualità che ormai propone ogni istituto di credito.

Eppure c’è un particolare caso in cui non avremmo diritto a nessun tipo di rimborso in caso di truffa o frode: si tratta di far utilizzare la nostra carta di credito a un’altra persona.

Prestare la carta di credito

Bisogna tenere presente che la carta di credito è personale, così come lo è il proprio pin: non a caso sul retro c’è proprio la nostra firma e per questo in alcuni hotel si chiede ancora il documento assieme alla carta di credito per il pagamento.

Anche se si tratta di parenti stretti, coniugi, amici fidati, è sempre pericoloso prestare la nostra carta di credito con annesso pin, visto che, nel caso di frode o truffa, la responsabilità ricade interamente sul proprietario che ha commesso una infrazione a questa importante regola. Di conseguenza è sempre bene tenere per noi la nostra carta e il nostro pin segreto, così da evitare questa possibilità che, seppure remota, può verificarsi in qualunque momento visto le ormai frequenti truffe digitali.