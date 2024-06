Risparmia subito il 60% di energia con questo pulsante della lavatrice | Tutti gli altri fai come se non esistessero

Basta ricordare un solo pulsante che è quello che ti fa risparmiare moltissimo: si trova sulla tua lavatrice.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici ormai considerati necessari, parte integrante della vita quotidiana nella società contemporanea, un dispositivo che si trova ormai all’interno di molte case.

Anche altri elettrodomestici sembra stiano subendo la stessa sorte, come il condizionatore, prima non considerato essenziale, oppure il forno a microonde: proprio per questo le persone si stanno preoccupando per il risparmio energetico, specie quando giunge l’estate.

Infatti il costo dell’energia non accenna ad abbassarsi e sono molti gli utenti che scelgono, proprio per questo, tariffe a costo fisso, ma non tutti possono permetterselo e preferiscono mettere in atto una serie di misure preventive per poter consumare il meno possibile nella propria abitazione.

Per quanto riguarda la lavatrice, vi sono diverse accortezze che si possono adottare, nello specifico una prevede solamente l’azione di un preciso pulsante che vi permetterà di risparmiare molto in termini energetici e quindi economici: ecco quale.

Un pulsante fondamentale

Alcune accortezze per risparmiare sul costo della lavatrice consistono nell’accenderla di notte, ad esempio, che è una delle fasce consigliate da Arera che prevede si paghi in genere una tariffa minore rispetto alle ore del giorno – specie quelle lavorative.

Oggi vi consigliamo anche di utilizzare sempre una modalità di lavaggio considerata da molti ecologica: ecco come impostarla con un solo pulsante.

Il lavaggio a freddo

Si tratta proprio della temperatura dell’acqua: è questo il fattore che vi consentirà di risparmiare e di ottenere comunque dei capi perfettamente puliti. Se lo sporco non è incrostato o particolarmente ostinato, infatti, basterà scegliere con l’apposito pulsante un lavaggio a una bassa temperatura, a 20 o a 30 gradi.

In questo modo potrete fare un favore non solo a voi stessi e alle vostre tasche, ma anche all’intero pianeta, utilizzando molta meno energia poiché non è necessario usarne – o comunque se ne consuma davvero poca – per far giungere l’acqua alla temperatura giusta. Se utilizzate nel modo giusto la lavatrice, con costante manutenzione, per evitare accumuli di sporco o cattivi odori, e utilizzando il giusto quantitativo e la giusta qualità di detersivo per i panni, allora avrete risultati perfetti anche con una temperatura più bassa.