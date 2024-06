Banconote da 200€ e 500€: se ne hai una in cassaforte sei rovinato | Passata la nuova legge: non valgono più nulla, nemmeno un centesimo

Visto la nuova normativa è meglio controllare quali tipi di banconote abbiamo nella nostra cassaforte: potrebbe essere una brutta sorpresa.

L’utilizzo dei contanti al momento tende a essere sempre minore, in quanto i consumatori tendono a preferire il pagamento digitale, che avvenga tramite carta di credito oppure tramite bonifico bancario – che oggi si può fare direttamente online da casa propria.

Persino i bancomat stanno diminuendo: la diminuzioni di questi ultimi dipende da un’altra tendenza che si sta lentamente consolidando nella nostra società.

Si tratta della chiusura di alcune filiali fisiche degli istituti di credito, anche di banche molto grandi e storiche: sono sempre meno gli utenti che si recano allo sportello, infatti, visto che la maggioranza delle operazioni può essere eseguita dalla propria abitazione, evitando file e lungaggini agli sportelli.

Nonostante sembrano già molti i cambiamenti in questo ambito, ce ne è un altro che riguarda proprio in contanti, nello specifico soprattutto le banconote.

I soldi che cambiano

Quest’anno è importante per la questione delle banconote: infatti proprio il 2024 è l’anno in cui sta iniziando l’iter che porterà alla dismissione di alcune vecchie banconote, che non saranno più prodotte dalla Zecca di Stato.

Questo tipo di processo ha un doppio scopo, uno risiede nel rinnovamento generale della valuta, l’altro nel rendere ancora più difficile il lavoro di eventuali falsari che pensano di poter riprodurre le banconote senza problemi e introdurle nella circolazione.

Una nuova serie

Non è la rima volta, comunque, che l’euro cambia volto: già nel 2012 questo processo aveva avuto inizio, e sono diversi anni che si vocifera che sia giunto il momento di procedere all’emissione di una banconota rinnovata. Già la seconda serie, comunque, è priva del taglio da 500 euro, considerato più a rischio “truffa”.

Per la terza serie, che sarà disponibile, a questo punto, tra qualche anno, anche la banconota dal valore di 200 euro potrebbe fare la medesima fine di quella da 500. In ogni caso i cittadini non devono preoccuparsi in quanto tutte le banconote saranno valide per sempre – quelle già presenti in circolazione – e continueranno a essere spendibili e utili visto che non hanno certo una scadenza, non è prevista una sostituzione con quelle della nuova serie.