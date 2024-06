Puzza di spazzatura in cucina addio: ecco il trucco per non appestare la casa con odori da discarica

Un rimedio semplice, efficace ed economico per non sentire più l’odore della spazzatura in cucina: è infallibile.

Quasi in ogni casa, uno dei secchi per la raccolta, che si faccia o non si faccia la differenziata, si trova proprio in cucina, così da essere più comodi per poter buttare scarti, residui di cibo, avanzi ammuffiti e tutto ciò che concerne il cibo.

Spesso, però, questa abitudine ci porta a dover sopportare il cattivo odore in cucina, non certo ottimale, specie se dovessimo avere ospiti, dato che la cucina dovrebbe essere tra le stanza più ulite della casa visto che è lì che viene preparato il cibo di cui ci nutriamo noi stessi e che offriamo agli altri.

Allo stesso modo, però, spostare i sacchi della spazzatura diventa davvero un disagio, in quanto ogni volta bisognerebbe vagare dalla cucina all’ingresso, ad esempio, o al balcone per gettare piccoli residui dal piano della cucina.

Ecco, quindi, una soluzione semplice e pratica che viene direttamente da una esperta del web: un trucchetto che non può fallire.

Il trucco

Il consiglio che vi esponiamo è stato esposto dalla content creator e influencer Guendalina Fanale sulla piattaforma social Instagram, che ha diffuso il trucchetto per il quale servono davvero pochi e comuni oggetti.

Vi serviranno un assorbente, dell’ammorbidente e un paio di forbici: quando li avrete di fronte sarete pronti per mettere in atto questo trucchetto che vi farà risparmiare molto.

L’esecuzione

Una volta preso un assorbente, un paio di forbici e dell’ammorbidente, allora potrete procedere a costruire questo “trucchetto”: basta aprire in due l’assorbente con le forbici e versarvi un po’ di ammorbidente, mettendolo prima nel suo tappo per la misurazione.

Successivamente basta attaccare l’assorbente, la cui metà o ovviamente ormai profumata, al lato della busta della spazzatura che si trova in genere sotto al lavello: in questo modo ogni volta che aprirete lo sportello o il cestino, vi inebrierà l’ottimo profumo dell’ammorbidente. Altre persone eseguono lo stesso procedimento utilizzando, però, delle gocce di profumi essenziali naturali, più rispettose dell’ambiente. Una volta messa una busta nuova, potrete cambiare l’assorbente, oppure appenderlo direttamente al secchio e cambiarlo solamente quando non sentirete più il profumo dell’ammorbidente: il gioco è fatto.