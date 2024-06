Malattie autoimmuni, lo studio rivela: associate a incubi notturni agghiaccianti | Se anche tu li fai sono sintomo della patologia

Incubi e allucinazioni? Secondo alcuni recenti studi potrebbero essere un sintomo di una malattia autoimmune.

Quanti di noi nella propria vita hanno fatto degli orribili incubi che abbiamo addirittura fatto fatica, per un motivo o l’altro a rivelare ai proprio famigliari o amici? Ovviamente non tutte le persone in questione sono a rischio di sviluppare una malattia autoimmune.

Ma secondo un nuovo studio questi incubi potrebbero presagirne la manifestazione. Quest’ultimo si è concentrato in particolar modo sui pazienti affetti da lupus, che affligge decine di milioni di persone in tutto il mondo. Al momento non esiste una cura sia i sintomi che l’infiammazione che provoca possono essere gestiti tramite farmaci e un cambiamento nello stile di vita.

Grazie a questa ricerca portata avanti dal King’s College di Londra si è scoperto che gran parte dei pazienti affetti da lupus erano accomunati dalla manifestazione di vere e proprie allucinazioni, che in questo caso, sono state include nella categoria incubi a causa della loro natura angosciante e vivida.

Incubi da lupus

Il lupus è una malattia autoimmune che si manifesta quando il sistema immunitario dell’organismo attacca erroneamente i propri tessuti sani. Esistono più di 80 tipi di malattie autoimmuni, tra cui l’artrite reumatoide, il morbo di Crohn e la psoriasi.

Come accennato in precedenza, questo studio si concentra sul lupus, una patologia che può causare infiammazioni in tutto il corpo. Sono state prese in esame 676 persone affette da lupus e che nel tempo hanno sviluppato ben 29 sintomi neurologici e mentali come depressione, allucinazioni e perdita di equilibrio. Gli autori dello studio hanno poi intervistato altri pazienti affetti da lupus per scoprire come si manifestavano i sintomi quando la malattia si aggravava.

I risultati

Tre pazienti su cinque hanno riferito di aver sperimentato un sonno disturbato, e un terzo di loro ha dichiarato che questo sintomo è comparso più di un anno prima della comparsa del lupus. Quasi un partecipante su quattro ha rivelato di avere avuto allucinazioni, anche se per la maggior parte di questi soggetti le allucinazioni si sono manifestate solo verso l’inizio della malattia o più tardi. Le allucinazioni erano spesso precedute da orribili incubi, che includevano persone aggredite, intrappolate e perfino schiacciate.

Gli autori dello studio hanno quindi sottolineato l’importanza che i medici riconoscano in modo precoce i sintomi per evitare diagnosi errate. E’ importante dunque annotare la presenza o meno di qualsiasi sintomo e la loro eventuale progressione nel tempo. In questo modo si potrà comprendere ancora meglio se innanzitutto si ha a che fare con il lupus e se quest’ultimo è in procinto o meno di aggravarsi.