Addio nutrizionista e dietologo, arriva il Samsung Galaxy Ring: il nuovo dispositivo intelligente che ti fa la dieta personalizzata | Non ti accorgi nemmeno di indossarlo

Si avvicina il debutto del nuovissimo anello ultra tecnologico di Samsung: tra le numerose funzioni, può realizzare una dieta personalizzata!

Nuovi strabilianti sorprese attendono i fan di Samsung, pronto a lanciare sul mercato un nuovo fantastico gadget, super tecnologico e dalla funzionalità inedite. Il prodotto in questione è il Samsung Galaxy Ring, l’ultimo anello intelligente della medesima azienda coreana.

Quest’ultimo è stato presentato per la prima volta alcune settimane fa al Mobile World Congress 2024, la più grande fiera tecnologica al mondo. Tenutosi a Barcellona, l’evento ha riunito i maggiori brand di telefonia mobile, ognuno dei quali ha presentato le ultime novità nel campo.

La celebre società asiatica ha svelato la sua attesissima creazione, il Galaxy Ring, che andrà in diretta competizione con l’anello Oura, realizzato dall’omonima azienda finlandese, e quello cinese, appartenente al marchio Amazfit. Ma scopriamo insieme cosa rende il Galaxy Ring così speciale.

Samsung Galaxy Ring: cosa lo differenzia dalla concorrenza

Secondo quanto dichiarato sui social, il nuovo anello Intelligente dovrebbe costare intorno ai 300 euro, anche se per il momento la cifra non è stata confermato dal produttore. Nonostante la sua numerosa concorrenza sul mercato, questo particolare dispositivo si differenzia da tutti gli altri grazie alla sua capacità di migliorare la salute di milioni di persone.

Infatti il dispositivo, disponibile in nero, argento e oro, presenta dei sensori per tracciare la salute e l’attività fisica. Infatti offre alcune funzioni legate alla dieta e al benessere che possono essere collegate alle piattaforme Samsung Food e Samsung e Food Center.

Funzionalità

Per usufruire di alcune funzioni salutari, il Samsung Galaxy Ring offre agli utenti la possibilità di pagare un abbonamento mensile di nove euro dieci. Gli esperti del settore non vedono l’ora di scoprire quali altri pacchetti e offerte la nota società coreana metterà a disposizione per mettere a disposizione della clientela le migliori prestazioni possibili. Quindi, con questa tipologia di caratteristiche, l’anello intelligente della Samsung sarà in grado di creare una dieta personalizzata tramite Samsung Food.

Si tratta di un servizio di ricette e cibo personalizzato che si avvale dell’intelligenza artificiale per fornire la pianificazione dei pasti. Perciò, collegando l’anello a questa piattaforma gli utenti avranno la possibilità di ottenere dei piani dietetici personalizzati, cioè basati sulle informazioni raccolte. Ad esempio, si potranno ricevere consigli sui pasti in base al consumo di calorie e al proprio indice di massa corporea (BMI). Non solo, Samsung Food, essendo collegato ai frigoriferi intelligenti dell’azienda, potrà analizzerà gli ingredienti presenti nel frigorifero di ciascun individuo per creare delle ricette salutari.