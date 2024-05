Contatore, stanno sguinzagliando i tecnici per controllare le installazioni | Multe da 1.000€ e carcere per chi ha l’apparecchio in queste condizioni

Multe a tappeto per tutti coloro che hanno un contatore dell’energia elettrica in queste condizioni: i consumatori tremano.

Negli ultimi anni il costo dell’energia sembra essere schizzato alle stelle, e quest’anno tutti stanno correndo ai ripari visto la fine del mercato tutelato istituito dal governo che è entrata in vigore dal primo gennaio del 2024.

Di accortezze ne sono state trovate tantissime, e guide con elenchi di buone pratiche per il risparmio energetico sono state divulgate agli utenti: tra le soluzioni più comuni c’è l’orario notturno in cui avviare lavatrice o asciugatrice, che consente di pagare meno l’energia.

Si consiglia inoltre di aprire le finestre solamente di mattina e di sera per un paio d’ore in totale nei periodi più rigidi, così da conservare il caldo dei riscaldamenti o il fresco del condizionatore.

Insomma, gli utenti fanno tutto ciò che possono per risparmiare sull’energia: i furbetti, però, hanno inventato un trucchetto efficace ma illegale.

La manomissione

Se non fosse illegale, la manomissioni del contatore dell’energia elettrica sarebbe una soluzione ideale per risparmiare: si tratta di una azione tutto sommato facile da mettere in atto.

La gravità delle conseguenze, comunque, riesce a tenere a bada quasi tutti, eccetto qualcuno che pensa ancora di poterla fare franca, ecco come lo fanno.

I trucchetti

Tra i trucchi di manomissione più conosciuti c’è quello del magnete: basta mettere un grosso magnete vicino al contatore che va a rallentare il conteggio dei consumi interferendo sul trasformatore. Ve ne sono molti conosciuti, il secondo è un po’ più complicato in quanto consiste in una manomissione di tipo manuale applicata dopo aver aperto il contatore. La manomissione manuale permette di fare in modo che questo misuri una quantità di energia utilizzata minore di quella realmente erogata.

Sono pratiche apparentemente semplici che possono far risparmiare centinaia di euro, ma, oltre ad essere illegali e rischiose – soprattutto quella manuale – sono piuttosto inclini a venire scoperte: infatti i contatori presentano generalmente un sensore che segnala al distributore le eventuali manomissioni, rendendo il sotterfugio facilmente individuabile e quindi sottoponendosi alle gravi conseguenze che un reato simile vede per forza di cose andarsi a configurare. Si va incontro, infatti, a risarcimenti molto salati e procedimenti giudiziari che portano via tempo e soldi.