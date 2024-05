Trattamento anti età: butta via tutte le creme e corri dal fruttivendolo | Questo frutto ha più collagene di tutti i tubetti che hai in casa

C’è un frutto che fornisce una quantità invidiabile di collagene: è molto più efficace di tutti prodotti che avete usato finora.

Cosa non si fa per prevenire le tanto odiate rughe, uno dei segni più evidenti della nostra età che avanza? L’invecchiamento in effetti fa molta paura, soprattutto se inizia a riflettersi sulla pelle e in particolar modo sul nostro volto, rendendoci ancora più coscienti del fatto che il tempo passa inesorabilmente.

Siamo sicuri che in questi anni avrete fatto ricorso a numerosissime creme anti age per cercare di rallentare l’implacabile avanzamento d’età e le conseguenti rughe che piano piano hanno iniziato a presentarsi sul viso.

Oggi siamo qui per dirvi di sbarazzarvi dei prodotti che avete utilizzato finora. Esiste infatti un frutto che aiuta a prevenire sorprendentemente l’invecchiamento. Grazie alle sue proprietà anti-age, sempre più esperti del settore consigliano di includerlo nella propria routine beauty. Ma scopriamo insieme come.

Il frutto anti-age

Uno dei reclami più importanti e frequenti fatti dall’industria cosmetica riguarda l’utilizzo del collagene, ovvero quella proteina presenta nella pelle che con l’età si tende a perdere. Per questa ragione è fondamentale includerlo nella routine anti age. Però, si potrebbero ottenere risultati ancora migliori se quest’ultimo venisse inserito nel proprio regime alimentare, contribuendo così anche al mantenimento di muscoli e articolazioni.

Questa proteina si trova nella carne animale, anche se è particolarmente abbondante nelle parti con tessuti connettivi, come i tendini o le cartilagini, motivo per cui il brodo di ossa è diventato così popolare. Tuttavia, è presente anche nella verdura e dalla frutta, e in particolar modo nei frutti rossi e blu, come i mirtilli.

I mirtilli contro l’invecchiamento

Secondo alcuni studi i mirtilli hanno la capacità di prevenire e attenuare l’osteoporosi, grazie ai loro effetti benefici sui tessuti dell’organismo. E proprio per questa ragione è anche in grado di prevenire la degradazione del collagene. Uno studio suggerisce anche che può prevenire la perdita di questa proteina nella matrice ossea.

Questo frutto è ricco di vitamina C e flavonoidi, che favoriscono la sintesi del collagene, quindi combatte i cedimenti aumentando al tempo stesso l’elasticità della pelle e prevenendo la comparsa di rughe premature. Si consiglia di consumare i mirtilli crudi, anche congelati in quanto le loro proprietà non verranno perse. Ovviamente si possono consumare in qualsiasi momento della giornata grazie al fatto che contengono fibre e pochissimi zuccheri. Basti pensare che 100 grammi di questo frutto apportino solo 46 calorie!