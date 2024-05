Doccia al mattino o alla sera, quale preferisci? L’esperto spiega i pro e i contro delle due abitudini, una però è meglio dell’altra

Doccia, tu quando la fai? La risposta varia in base alle abitudini personali, ma una delle due opzioni porta molti più vantaggi…

Doccia al mattino o alla sera, quale preferisci? È una domanda che molti di noi si pongono quotidianamente.

La scelta tra una doccia mattutina o serale non è solo una questione di preferenze personali, ma può influenzare vari aspetti della nostra salute e benessere.

Infatti, diversi esperti hanno analizzato i pro e i contro di entrambe le abitudini, offrendo una panoramica completa dei benefici e delle potenziali problematiche. Ma quale delle due è realmente la migliore?

In questo articolo, esploreremo le opinioni degli esperti e le evidenze scientifiche per aiutarti a decidere quale routine è più adatta a te.

I pareri degli esperti su quando fare la doccia

La scelta tra fare una doccia al mattino o alla sera potrebbe influire significativamente sulla nostra salute e produttività, secondo vari ricercatori. Un recente sondaggio di SleepFoundation.org ha rivelato le preferenze degli adulti statunitensi e gli effetti della doccia sui loro ritmi quotidiani, riaccendendo il dibattito su quale sia il momento migliore per lavarsi. Michael Gardner, direttore del Programma di Ricerca su Sonno e Salute dell’Università dell’Arizona, sottolinea i benefici di una doccia mattutina, affermando che può aiutare a eliminare l’inerzia del sonno e a svegliare il corpo. Invece, una doccia serale può essere una parte rilassante della routine pre-sonno.

Janet Kennedy, psicologa clinica ed esperta in sonno, sostiene che una doccia serale può essere particolarmente efficace per chi soffre di insonnia, poiché abbassa la temperatura corporea più rapidamente, facilitando l’addormentamento. Il dottor Gary Goldenberg, dermatologo, spiega che gli esseri umani tendono a sudare durante la notte, accumulando sudore e batteri sulla pelle e sulle lenzuola. Questo rende la doccia mattutina una scelta igienica e rinfrescante per iniziare la giornata. Gardner aggiunge che una doccia al mattino può aumentare lo stato di allerta, eliminando la stanchezza residua.

Mattino o sera? La risposta giusta è solo una

Per gli uomini con barbe folte, una doccia calda al mattino può ammorbidire i peli del viso, rendendo più agevole la rasatura. Tuttavia, un inconveniente di questa scelta è che i batteri accumulati durante il giorno possono trasferirsi sulle lenzuola se non si lava almeno il viso prima di dormire. Questo suggerisce che una combinazione di docce mattutine e serali potrebbe essere l’ideale per alcuni.

D’altra parte, la doccia serale ha i suoi vantaggi. Kennedy osserva che una doccia alla sera può aiutare a rilassare la tensione muscolare e a stabilire una routine di sonno efficace. Una doccia calda aumenta temporaneamente la temperatura corporea, che poi scende rapidamente, sincronizzandosi con il ritmo naturale del sonno. Inoltre, durante il giorno si accumulano contaminanti ambientali e chimici sulla pelle. Fare la doccia di sera elimina questi residui, riducendo l’accumulo di batteri sulle lenzuola. Tuttavia, il dermatologo George Cotsarelis avverte che dormire con i capelli bagnati può danneggiare i follicoli e causare caduta dei capelli. Pertanto, è importante asciugare bene i capelli prima di andare a letto.