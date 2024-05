Quest’estate tutti al fresco con il bonus tende da sole, le paghi solo la metà e consumi il 30% in meno di bolletta dell’aria condizionata

Stai pensando di installare delle tende da sole? Allora guarda bene come puoi richiedere il bonus tende e in che cosa consiste.

Per il 2024 il governo ha stanziato parecchi bonus, tra cui molti a disposizione per incentivare i lavori in casa, come la ristrutturazione o l’acquisto e l’installazione di mobili ed elettrodomestici più ecologici. Tra i vari bonus che rientrano in questa categoria, ce n’è anche uno pensato per l’acquisto e l’installazione delle tende da sole, ovvero il classico tendone che viene utilizzato per ombreggiare balconi o terrazzi, di condomini o case indipendenti.

Il bonus tende da sole rientra infatti nell’Ecobonus, ovvero il bonus pensato per rendere le case più sostenibili a livello ambientale e per il momento resterà a disposizione fino al 31 dicembre del 2024, a meno che non venga prolungato anche per gli anni successivi.

Per richiedere il bonus tende da sole, quindi, bisogna seguire la stessa modalità che si utilizza per richiedere l’Ecobonus e, di conseguenza, i requisiti e le caratteristiche di questo tipo di agevolazione sono le stesse. Ecco più nel dettaglio cosa bisogna fare per richiederlo, di quanto consistono le agevolazioni e le detrazioni economiche e quali sono le regole che bisogna rispettare per avere tutto a norma.

Bonus tende da sole, chi può richiederlo e per quali edifici

Il bonus tende da sole, come l’Ecobonus, è messo a disposizione per pubblici e privati e consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute su un massimo di 60.000 euro spesi. Rientra nell’Ecobonus perché permette sempre di modernizzare l’edificio a livello ecologico e quindi migliorare l’efficienza energetica.

Possono richiederlo sia pubblici sia privati, l’importante è che siano i proprietari (o i nudi proprietari) dell’edificio, oppure che abbiano un regolare contratto di affitto e il permesso del proprietario. Sono inclusi anche gli imprenditori e i soci di cooperative. Il bonus si applica solo a edifici già esistenti al momento della richiesta.

Bonus tende da sole, come richiederlo

Per beneficiare del bonus bisogna eseguire tutti i pagamenti tramite bonifico bancario o postale indicando bene nella causale il tutto. Una volta terminati i lavori bisogna inoltrare una scheda descrittiva degli interventi all’Enea entro 90 giorni dal collaudo.

Il bonus può essere riscosso in diverse modalità: detrazione Irpef in dieci rate tramite la dichiarazione dei redditi, sconto diretto in fattura (solo per gli interventi realizzati entro il 17 febbraio 2023), cessione del credito di imposta a un soggetto terzo (anche questo solo per lavori realizzati entro il 17 febbraio 2023).