Dormire per terra: spopola la nuova tendenza che viene da lontano | Tutti i vantaggi della cura senza farmaci contro il mal di schiena

Si tratta di una pratica che ha origini molto lontane e viene utilizzata anche per sbarazzarsi del mal di schiena.

Avete mai provato a dormire sul pavimento? In realtà non è così scomodo come si può pensare e potreste trarne diversi benefici. Questa pratica nasce in Asia, soprattutto in Giappone, dove è diffuso l’uso di futon o stuoie per riposare. Anche se nel tempo il paese si è evoluto adottando sempre più abitudini tipiche dell’Occidente, nelle zone rurali questa pratica è ancora molto popolare.

Tradizionalmente, le case giapponesi sono costruite a pochi centimetri dal suolo e questo si ritiene abbia importanti funzioni isolanti per i climi caldi e freddi. Secondo diversi studi antropologici, i giapponesi considerano il suolo come uno spazio sacro. E proprio per questa ragione inseriscono questa pratica nei vari rituali spirituali.

Secondo alcuni studi dormire per terra può offrire una serie di benefici per la salute, anche se gli esperti consigliano a chi soffre di mal di schiena di evitare la suddetta pratica in quanto riposare su superfici dure potrebbe aggravare il mal di schiena. Ma scopriamo i vantaggi che possono derivare dal dormire sul pavimento.

Dormire per terra: i benefici

Ci sono diversi benefici che si possono ottenere dal dormire per terra. Come prima cosa si può ottenere un miglioramento della postura, oltre ad un potenziamento del sistema circolatorio e alla promozione di un riposo più profondo.

E’ necessario però sottolineare che questi benefici non sono ancora supportati da solide prove scientifiche. Nonostante ciò, coloro che difendono questa pratica sostengono che, se eseguita correttamente, può essere benefica per la salute.

Consigli per un riposo ottimale

Come accennato in precedenza, dormire sul pavimento può presentare diversi svantaggi. Innanzitutto la mancanza di comfort è la prima cosa che viene in mente quando si parla di questa pratica. Infatti milioni di persone utilizzano i materassi in quanto sono strumenti progettati specificamente per garantire comodità e sostegno. Non solo, i pavimenti tendono ad accumulare polvere e batteri, e questo può incidere in maniera negativa sulla salute, soprattutto riguardanti le vie respiratorie.

Però, per coloro che sono interessati a provare questa esperienza, ci sono dei consigli che dovreste seguire. Optate per dei materassini o tappettini (spessi circa 5 cm) che potrete appoggiare a terra, aggiungendo, qualora si senta la necessità, del sostegno extra, come delle spugne. Anche la posizione che si assume può inficiare sulla qualità del sonno, soprattutto se si decide di adottare la tradizionale pratica di origine asiatica. Quindi si suggerisce di dormire a faccia in su . Se invece non si è abituati a dormire sul fianco, assicuratevi che la colonna vertebrale sia dritta: piegate leggermente le gambe verso il petto e utilizzate dei cuscini tra le ginocchia per darvi un maggiore comfort.