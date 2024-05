Corsia preferenziale, ora usano i manichini per passare senza prendere multe | Il nuovo trucco lascia sbigottiti

I furbetti della strada stanno utilizzando un trucchetto per evitare di farsi ore di coda ma se si viene sgamati si rischia grosso.

Quante volte ci è capitato di rimanere bloccati nel traffico? Questo succede soprattutto nelle grandi città metropolitane, dove si può rimanere addirittura per ore in macchina. Alcuni di noi, per ovviare alla situazione, avranno pensato di sfruttare le corsie di emergenza o quelle riservate a determinate categorie di veicoli.

Così facendo però potremmo ritrovarci con una sanzione salatissima. Ma c’è qualcuno che ha voluto rischiare anche se ha trovato uno stratagemma per passare inosservato. Infatti sono presenti alcune corsie che possono essere occupati soltanto qualora in auto ci sia almeno un passeggero oltre al conducente.

Spesso però ci si trova in macchina da soli, soprattutto quando ci si reca al lavoro o quando si fa ritorno a casa. Per questa ragione alcuni cittadini hanno deciso di ricorrere all’utilizzo di un manichino, un trucchetto semplice ed economico con cui questi ultimi hanno pensato di passarla liscia.

Un manichino salva portafoglio

Il trucco del manichino sta ormai spopolando in diversi paesi europei anche se i primi tentativi sono stati individuati negli Stati Uniti d’America, dove sono presenti le cosiddette BUs-HOV (High Occupancy Vehicle). Non sono altro che delle corsie riservate a veicoli con almeno due occupanti al suo interno.

L’obiettivo di queste particolari corsie è ridurre il più possibile inquinamento e traffico. Però, come accennato in precedenza, non sempre si ha l’occasione di portare con sé un passeggero. Ma diverse persone, impazienti di arrivare alla propria destinazione evitando qualsiasi tipo di ingorgo, hanno pensato di ricorrere ad un manichino.

La trappola

Oltreoceano diversi automobilisti hanno inserito in auto, al posto del passeggero, un manichino, vestito ovviamente per l’occasione, in modo che possa passare per una persona reale. Recentemente la polizia americana ha intercettato due persone che hanno sfruttato questo trucchetto per evitare il traffico. Uno di loro si trovava a bordo di una Mercedes e al suo fianco aveva quello che poi si è scoperto essere un manichino maschile vestito con camicia, berretto, occhiali e persino una maschera. E ovviamente indossava la cintura di sicurezza.

Questa azione però può portare ad una sanzione molto alta. Basti pensare che negli Stati Uniti si parte da una pena minima di circa 45 euro, per chi commette l’infrazione per la prima volta, e si può arrivare ad sborsare 450 euro per i recidivi. Insomma, chi la fa l’aspetti!