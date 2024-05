Chiamata da numero nascosto: svelato il trucchetto per risalire al nome della persona | Da ora eviti le brutte sorprese, non ti fregano più

D’ora in poi sarete in grado di scoprire il mittente di qualsiasi numero di telefono: ecco quale strumento utilizzare.

Lo smartphone ormai è uno strumento immancabile nella vita di tutti i giorni. Grazie alle sue numerose funzionalità siamo in grado di svolgere una serie di attività, anche se una delle principali rimane quella di effettuare e ricevere chiamate. Quante volte però abbiamo ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto?

Dato che non è presente nella nostra rubrica non sappiamo di chi si tratta, specialmente se si decide di non rispondere, una scelta che viene fatta dalla stragrande maggioranza delle persone. Molti però, curiosi di scoprire chi ci sia dall’altra parte del telefono, fanno di tutto per trovare il “colpevole”, anche se spesso la ricerca risulta infruttuosa.

Non avendo la possibilità di consultare degli elenchi pubblici, oggi vogliamo rivelarvi un trucchetto per scovare a chi appartiene il numero sconosciuto. Così facendo potrete finalmente risalire all’identità della persona in questione tramite l’utilizzo di un solo dato: il numero di cellulare.

Come risalire al mittente del numero

Nonostante le chiamate siano sempre più rare, non è raro sentire di tanto in tanto la suoneria del proprio smartphone. E’ anche vero che se si tratta di un numero presente in rubrica, sullo schermo appare il nome associato a quel determinato numero e certamente non ci pensiamo due volte prima di rispondere. Altra cosa invece è quando ci troviamo di fronte ad un numero sconosciuto.

In questo caso è possibile ricorrere ad una serie di strumenti che il web ci mette a disposizione e che in questo caso risultano essere particolarmente utili. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un PC e una connessione a Internet. Ma scopriamo più nel dettaglio come far per scoprire a chi appartiene il numero che ci ha chiamato.

Strumenti utili

Consigliamo di tentare la sorte consultando gli elenchi collaborativi, ovvero dei servizi caratterizzati dai commenti lasciati dai vari utenti che permettono a volte di capire a chi appartiene un certo numero. Uno di questi servizi è PagineGialle, ma non quelle cartacee, che noi tutti conosciamo e che eravamo soliti ricevere a casa.

E’ invece un servizio online tramite il quale si può risalire al nome della persona o del professionista utilizzando esclusivamente il numero di telefono. Basta semplicemente accedere alla home page del sito e inserire quest’ultimo nel campo apposito cliccando successivamente sulla lente d’ingrandimento. Un altro servizio invece è Tellows che funziona accedendo sempre alla pagina principale del sito e inserendo il numero. Dopodiché anche qui si clicca sulla lente d’ingrandimento per avviare la ricerca.