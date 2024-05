Smartphone, ora spunta sul tuo telefono questo puntino in alto: se è di questo colore presta attenzione, sei a rischio

Alcuni di voi avranno notato un puntino verde o arancione comparire sul vostro cellulare: ma cosa significano esattamente?

Lo smartphone odierno ormai presenta una miriade di funzionalità. A prescindere dal modello, si tratta di un dispositivo di cui non possiamo più fare a meno. Ci permette innanzitutto di rimanere in contatto, tramite messaggio o chiamata, con i nostri cari, che riusciamo a contattare in qualsiasi momento.

Grazie al cellulare inoltre siamo in grado di accedere ai nostri social preferiti, tra cui Instagram, diventato una della piattaforme più famose e utilizzate al mondo. Non a caso conta più di un miliardi di utenti attivi.

Ma non è tutto perché questo piccolo oggetto tecnologico ci consente anche di scaricare app di ogni genere, dai giochi intuitivi o di intrattenimento agli esercizi fitness fino ad arrivare alle applicazioni dedicate al mondo della musica. Insomma, ce ne sono davvero per tutti i gusti.

I proprietari di iPhone però avranno notato che durante l’utilizzo di queste app compaiono dei puntini verdi o arancioni. Vi siete mai chiesti il motivo? Apple ha finalmente spiegato a cosa servono. Continuate a leggere per scoprirlo.

Puntino verde e/o arancione

I puntini di colore verde e arancione che avreste potuto notare sul vostro iPhone in realtà non sono appaiono in modo casuale, come ha spiegato la stessa Apple. Si tratta di una funzione aggiunta per la prima volta nel 2020, con l’aggiornamento iOS 14 e serve per avvisare l’utente dell’attivazione del microfono o della fotocamera.

Come è ben risaputo molte app richiedono l’attivazione dell’uno o dell’altra o perfino di entrambe, quindi i due puntini sono un chiaro avvertimento in quanto ci fanno sapere se e quando i due strumenti vengono attivati.

Attivazione

Se si nota un piccolo punto verde nella parte superiore dello schermo, significa che l’app che avete appena aperto sta utilizzando solo la fotocamera o sia la fotocamera che il microfono. Per fare una prova, potete cliccare sull’app fotocamera e vedrete subito comparire il punto verde, che scomparirà quando uscirete. Se invece si vede un punto arancione, significa che è stato attivato solo il microfono.

In ogni caso, è possibile comunque aprire il Centro di controllo per vedere quali app stanno utilizzando il microfono e/o la fotocamera. Basta scorrere il dito verso il basso dall’angolo in alto a destra sugli iPhone con Face ID o verso l’alto dal basso sui modelli con tasto Home. A prescindere da tutto, non sempre i puntini hanno un intento negativo. Per esempio Instagram ha bisogno di accedere alla fotocamera quando si scattano foto, mentre WhatsApp richiede l’attivazione del microfono per poter registrare messaggi vocali.