IMU, stanno studiando come approffitare del sistema per pagare il 50% in meno: puoi farlo anche tu, ti serve solo questo foglio obbligatorio

Dopo l’Ici arrivò l’Imu, e molti hanno trovato un escamotage per evitare di pagarla interamente: ecco come.

La tassa sulla casa è una delle numerose imposte che i cittadini italiani devono versare nelle casse dello stato, solamente la cosiddetta prima casa è esente dal pagamento dell’Imu, mentre per la seconda ed eventuali altre, la tassa è piuttosto ingente, dato che tali immobili sono considerati beni non esattamente di prima necessità.

I cittadini ovviamente sono scontenti del modo in cui questa tassa viene gestita, in particolare per quanto riguarda il suo importo, che è insostenibile talvolta se si pensa a tutte le altre imposte che devono essere versate a partire dal bollo fino alle tasse sul lavoro.

La legge, in ogni caso, prevede alcune deroghe se vi sono dei particolari requisiti legati alla casa che testimoniano come tale immobile costituisca solamente una spesa e non un importo.

Si tratta di una riduzione della tassa se vi sono condizioni particolari nell’utilizzo dell’immobile: vediamo quando si ha diritto alla riduzione dell’Imu.

I requisiti per la riduzione

Nonostante il sistema sia generalmente molto chiaro, molti si chiedono come funzioni la questione del versamento della Tassa Imu nel caso in cui la casa sia disabitata.

Bisognerebbe innanzitutto capire il motivo per cui la casa sia disabitata, ed è proprio qui che risiedono i requisiti che potrebbero fare sì che dobbiate pagare solamente il 50% dell’Imu prevista.

Cosa dice la legge

Per godere della riduzione del 50 per cento della tassa sulla casa, obbligatoria, bisognerebbe considerare caso per caso, in quanto il fatto che la casa sia disabitata non costituisce di per sé motivo di applicazione dello “sconto”. Bisogna indagare quale sia il motivo per il quale è disabitata, e se tale motivo dipenda dal proprietario o vi siano altre condizioni.

Ad esempio, la casa potrebbe essere stata dichiarata inagibile, in questo caso bisognerebbe comprenderne i motivi. Di certo, se la casa è considerata inagibile e deve essere per certo abbattuta avete diritto al pagamento del solo 50 per cento dell’imposta. Anche nel caso in cui vi siano da fare importanti ristrutturazioni per renderla abitabile, è bene informarsi: in base all’importanza dei lavori, potreste ricevere la medesima agevolazione per il pagamento della tassa.