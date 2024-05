Patente, supera il quiz liscio come l’olio con il trucco dell’aiutino da casa | Non devi studiare nulla, manco apri il libro

Qualcuno ha diffuso sul web come aggirare il quiz per la patente: in questo modo non perdi tempo a studiare.

Nel corso degli anni, dalla diffusione di massa delle automobili in poi, prendere la patente una volta compiuti i 18 anni è diventato ormai un rito che tutti i giovani compiono.

Nel tempo il superamento del test, l’ottenimento del foglio rosa e infine della patente, dopo l’esame pratico, ha assunto anche un altro valore, quello dell’indipendenza, dato che in molte città è complicato spostarsi con i mezzi pubblici, pertanto una volta che si ha la possibilità di guidare si è liberi di girare a ogni ora del giorno e della notte.

Per questo motivo chi è i procinto di prendere la patente sembra essere disposto a fare praticamente qualunque cosa pur di passare il temuto quiz scritto, composto da una serie di domande che mirano a verificare la conoscenza approfondita delle regole della strada, così da garantire la sicurezza propria e degli altri che la popolano.

Sembra che alcuni stiano, però, riuscendo a scavalcare questo ostacolo senza apprendere nemmeno una regola: ecco come fanno i furbetti.

Il test e il trucco

Uno dei fattori che ha permesso il facile imbroglio è stato quello della digitalizzazione del test e della diffusione dei dispositivi che permettono di comunicare a distanza in modo più che discreto.

Il tutto è avvenuto a Ravenna nel corso dell’esame che si tiene presso la Motorizzazione Civile: un candidato in particolare è stato scoperto.

Colto in flagranza di imbroglio

Uno dei candidati aveva un atteggiamento sospetto, infatti quando la polizia stradale è intervenuta ha scoperto che era in comunicazione con qualcuno che suggeriva le risposte al quiz da casa così da assicurargli la promozione.

Ovviamente questo tipo di imbroglio costituisce reato, oltre che una vera e propria minaccia per la sicurezza stradale: guidare senza conoscere le regole della strada e saper interpretare correttamente i segnali stradali può portare a incidenti, compromettendo così la sicurezza propria e delle altre persone, pedoni, ciclisti o automobilisti che siano. Fortunatamente il candidato stavolta è stato beccato in pieno, e la polizia è riuscita a fermare in tempo l’imbroglio e la promozione del candidato che lo aveva messo in atto.