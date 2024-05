A giugno festa grande: scatta il mega piano rimborsi dell’Agenzia delle Entrate | Per una volta sono loro a sborsare e non tu

Hai compilato la dichiarazione dei redditi? Allora potresti ricevere a giugno il rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate: ecco come funziona.

Ogni anno i cittadini italiani sono tenuti a dichiarare la propria situazione finanziaria tramite la Dichiarazione dei redditi. Per compilarla ci sono diverse modalità, a seconda che si sia un lavoratore dipendente o uno autonomo. In genere, la modalità più semplice consiste nel completare la procedura online.

Per prima cosa occorre loggarsi nel sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e visualizzare il modello 730 precompilato. Una volta scaricato e letto, puoi modificarlo se ritieni che siano state inserite delle informazioni non corrette, oppure se desideri tu in primis aggiungere altri dati. Per esempio, potresti aver eseguito delle spese mediche e quelle si possono scalare del 19%, se vengono riconosciute.

Dopo aver fatto le dovute modifiche, devi firmare la dichiarazione digitalmente e inviarla di nuovo all’Agenzia, sempre tramite il sito. A quel punto verrà elaborata e c’è la possibilità di ricevere dei rimborsi.

Agenzia delle Entrate, come ricevere il rimborso

L’Agenzia delle Entrate è un ente statale che controlla che tutti i cittadini paghino correttamente le tasse e di conseguenza abbiano accesso a tutti i servizi che spettano loro. Quando si compila la dichiarazione dei redditi bisogna essere sempre molto attenti a inserire informazioni veritiere e a seguire le procedure corrette.

A fine procedura, il fisco fa un calcolo che indica se il cittadino deve dei soldi allo Stato, oppure se è lo Stato che deve dei soldi al cittadino. Per esempio, è il caso in cui il cittadino abbia segnalato molte spese che possono essere detratte: a quel punto ha diritto a un rimborso.

Agenzia delle Entrate, il rimborso di giugno

Hai diritto a ricevere un rimborso da parte dello Stato, se dopo tutte le dichiarazioni risulta che hai affrontato alcune spese detraibili o che semplicemente, dopo aver fatto il calcolo, risulta che hai pagato più tasse del dovuto. Le spese che puoi scalare sono di diversa tipologia, come per esempio quelle mediche, oppure quelle di affitto.

Quando e come si riceve questo rimborso? Il rimborso generalmente viene accreditato al cittadino dall’Agenzia delle Entrate a giugno, se questi ha presentato la dichiarazione entro la scadenza dell’anno precedente. Le modalità sono due: tramite stipendio del mese di giugno, se sei un lavoratore dipendente, oppure tramite assegno alle Poste se sei un lavoratore a Partita Iva o un pensionato. Controlla la tua posizione nel tuo dossier online per saperne di più.