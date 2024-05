Serrature a combinazione: perché la gente inizia a non usarle più | Piuttosto lasciano le chiavi sotto lo zerbino, è più sicuro

Hai una serratura a combinazione per la porta d’ingresso del tuo appartamento? Forse non è l’idea migliore: ecco perché.

Quando si tratta di sicurezza, non si ha mai la certezza di essersi affidati al metodo migliore, soprattutto quando parliamo della sicurezza della propria casa. Non ci riferiamo ai metodi classici per tenere lontani i ladri, ma partiamo proprio dall’inizio: la porta d’ingresso principale.

Che tipo di porta principale ha la tua casa? Una porta normale, una porta blindata? Ma soprattutto che tipo di serratura ha? Scegliere la serratura giusta è fondamentale per determinare se il tuo appartamento è protetto adeguatamente, almeno dall’esterno.

La maggior parte delle porte d’ingresso degli appartamenti, che appartengano a delle case indipendenti (come delle villette per esempio) o a un condominio, solitamente ha una serratura che deve essere sbloccata tramite una chiave. Altre, invece, hanno una serratura a combinazione, simili a quelle delle casseforti. In realtà, nessuna delle due è l’idea migliore.

Serratura, evita chiavi e combinazioni

Le serrature a combinazione manuale analogica non sono il massimo della sicurezza perché non sono dotate di un vero e proprio sistema di protezione. Di solito, si possono effettuare tutti i tentativi che si vuole e questo significa che prima o poi un ladro dotato di molta pazienza e di qualche skill matematica (calcolo delle probabilità) riuscirà ad aprirla. Inoltre, solitamente le serrature a combinazione (che solitamente si trovano nelle case in affitto per brevi periodi) sono sempre in bella vista. Infine, spesso inserire una combinazione manuale è una procedura lenta e difficoltosa, che fa rimpiangere le chiavi tradizionali.

Allo stesso modo, neanche la classica serratura da sbloccare tramite chiave è l’idea più sicura. Questo perché semplicemente una chiave si può duplicare e la serratura si può scassinare. Inoltre, molte persone nascondono le chiavi di riserva vicino all’abitazione e, ammettiamolo pure, spesso non sono così difficili da trovare.

Ma allora qual è l’idea migliore per proteggere la propria casa dai ladri?

Serratura, perché sceglierne una digitale

Una buona idea per proteggere la propria abitazione con una serratura è scegliere una serratura intelligente, ovvero una digitale. Ne esistono di tantissimi tipi, da quelle a combinazione a quelle che rilevano l’impronta digitale, oppure quelle con chiavi magnetiche (simili a quelle delle stanze di hotel, per intenderci).

Le serrature a combinazione manuale digitale si contraddistinguono da quelle analogiche perché dopo un tot di tentativi errati viene tolta la possibilità di continuare; a volte viene anche mandato automaticamente un messaggio al proprietario di casa o alle forze dell’ordine.