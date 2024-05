Se hai il pollice verde coltiva subito questa pianta in casa tua: guadagni 1.000€ al kg senza diventare un narcos, è tutto legale

La coltivazione di piante può regalarvi dei bel soldoni: una in particolare è in grado di farvi guadagnare migliaia di euro.

Avete mai pensato di guadagnare coltivando piante? E no, non stiamo parlando di attività illegali. C’è una pianta in particolare, che potrà farvi aggiungere migliaia di euro sul vostro conto corrente. Anche se non pensate di possedere un ottimo pollice verde, con i nostri consigli sarà un gioco da ragazzi prendersi cura del luppolo.

Ebbene sì, proprio quest’ultimo rappresenta una grandissima fonte di guadagno, o meglio i suoi preziosi germogli, che valgono fino a 1000 euro al kg. Questi infatti sono estremamente rari anche se la sua pianta è molto comune dato che viene utilizzata per la produzione di birra.

Chiamati anche bruscandoli, questi germogli vengono apprezzati soprattutto per il loro caratteristico gusto terroso, tendente all’amaro. Sono soprannominati “tartufi del Nord” in quanto molto popolari nella cucina dei paesi del Nord Europa, tra cui Belgio e Paesi Bassi.

Presentano proprietà benefiche ma a causa della loro scarsa reperibilità hanno un costo molto elevato, che si traduce ovviamente in ottimi guadagni per coloro che decidono di coltivarli. Come potete immaginare, non si tratta di soldi facili a causa della difficoltà nel seguirne la produzione. A complicare le cose c’è il fatto che la germogliazione è imprevedibile e spontanea soprattutto da un punto di vista quantitativo.

Prendersi cura del luppolo

Anche se si tratta di una pianta prettamente selvatica, la coltivazione del luppolo non è impossibile. Si consiglia di piantare una quantità significativa di semi in modo da avere più probabilità di cogliere il maggior numero di germogli durante la primavera, stagione di germogliatura.

Tra marzo e maggio se ne trovano anche in diverse località del Bel Paese, soprattutto in prossimità di fiumi, ben nascosti nel verde. Però non si è esperti nel settore si può rischiare di confondere questi germogli con gli asparagi selvatici. Attenzione, una volta identificati è necessario procedere con la massima cura in quanto sono estremamente delicati. Inoltre ricordiamo che deve passare poco tempo tra la fioritura, il raccolto e la vendita, quindi il consumo.

Coltivazione

La coltivazione non è così complicata come si pensa, bisogna però seguire attentamente le informazioni che troverete qui seguito. La pianta di luppolo necessita di un terreno fertile, di un’esposizione solare di almeno 6/8 ore e una protezione da forti venti. Invece, per piantare il luppolo si deve innanzitutto creare una montagnola di terra alta circa 15 cm. Dopodiché bisogna sistemare in orizzontale il rizoma (una ramificazione della radice) con le radici verso il basso a circa 10 cm di profondità. Assicuratevi che la terra rimanga sempre umida e di disporre non più di 2 rizomi per ogni montagnola (devono essere della stessa varietà).

A questo punto non vi resta che aggiungere della paglia o della foglie secche intorno, realizzando anche il sostegno per i tralci di cui la pianta avrà bisogno (altezza minima di 2,5/3 metri). Si può utilizzare lo stesso procedimento anche nel caso di coltivazioni in vaso. Se la fortuna è dalla vostra parte, i primi frutti potrete già notarli dopo un anno. Non male se si considera che la pianta può produrre per 25 anni consecutivi.