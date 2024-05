Trucco delle bottiglie: lasciane sempre qualcuna nel frigo quando vai via da casa per qualche giorno | Abbatti il 25% della spesa energetica senza staccare la spina

Mettendo delle bottiglie in frigorifero il risparmio energetico sarà assicurato: ecco quando lasciarle all’interno.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a dei forti rincari, soprattutto da un punto di vista energetico. Questo ha portato molti italiani a cercare di trovare soluzioni per risparmiare sulla bolletta. C’è per esempio chi ha preferito ridurre i consumi degli elettrodomestici casalinghi meno utilizzati, altri invece hanno preferito direttamente eliminarli dalla propria routine.

Insomma, molti hanno cercato di fare il possibile pur di salvaguardare il portafoglio. Bisogna ammettere che la maggior parte degli elettrodomestici che vantano un maggior dispendio di energia si trovano in una delle stanze più utilizzate della casa, ovvero la cucina. Basti pensare al frigorifero, che rimane costantemente acceso per preservare tutto quello che contiene al suo interno.

Proprio per questa ragione si possono adottare delle mosse per ridurre il consumo domestico, beneficiando al tempo stesso le proprie tasche così come l’ambiente. Tra queste ce n’è una in particolare che prevede l’utilizzo di bottiglie. Ma scopriamo nel dettaglio in cosa consiste.

Come ridurre le spese energetiche

Il modo migliore per ridurre all’istante la bolletta dell’energia consisterebbe nella sostituzione degli elettrodomestici con modelli di classe superiore, quindi più performante. Qualora non ci sia questa possibilità, a prescindere dalla motivazione e/o dal fatto che venga consigliato di smaltire i pezzi vecchi di almeno dieci anni, si può ricorrere a degli stratagemmi semplici ma molto efficaci.

Oggi vogliamo concentrarci sul frigorifero, che come sappiamo è uno degli elettrodomestici che consumano di più all’interno della casa. Infatti può pesare fino al 25% sulla spesa energetica di una famiglia. Una cifra non da poco, considerato che a questa si aggiungono quella relative a tutti gli altri apparecchi elettronici presenti in casa.

Risparmiare sul frigorifero

Come accennato in precedenza, il frigorifero ha lo svantaggio di dover essere sempre in funzione h24, in modo che il cibo venga preservato. Bisogna però fare una breve premessa: se si conserva correttamente si ridurrebbe non solo lo spreco alimentare ma anche quello energetico. A prescindere comunque dalla tipologia di frigorifero, ci sono alcune regole che andrebbero sempre seguite e che possono ridurre in modo sostanziale la bolletta.

Innanzitutto è necessario scegliere un frigorifero delle giuste dimensioni: più è grande più tempo ci vorrà per raggiungere la corretta temperatura di raffreddamento. Si dovrebbe anche organizzare bene gli spazi in modo da trovare subito ciò che si cerca senza lasciare inutilmente la porta aperta. Si ricorda anche di non riporre mai all’interno cibi caldi in modo da evitare un surriscaldamento dell’elettrodomestico e quindi un dispendio di più energia per tornare a temperatura. Oltre ad assicurarsi di procedere periodicamente allo sbrinamento, bisogna far sì che il frigorifero risulti sempre pieno ma mai zeppo. Infatti quando non si è in casa si consiglia di lasciare al suo interno delle bottiglie di acqua. Insomma, un altro trucchetto per fare in modo di risparmiare ulteriormente sulla bolletta!