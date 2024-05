Instagram, questo è il segreto degli influencer per racimolare un fiume di visualizzazioni: se ancora non lo conosci non andrai da nessuna parte

Volete diventare influencer ma non sapete da dove cominciare? Ecco il trucchetto che vi farà spiccare sulla concorrenza.

Instagram è indubbiamente uno dei social più utilizzati e famosi al mondo. Creato negli Stati Uniti d’America nel lontano 2010, negli ultimi dieci anni ha cominciato a prendere sempre più piede, e oggi conta oltre un miliardo di utenti.

Come sappiamo, si tratta di una piattaforma basata sulla condivisione di foto e sulla loro pubblicazione attraverso dei post sui quali è possibile aggiungere una didascalia a piacimento. Il fascino di questo social riguarda anche il fatto che si abbia la possibilità di essere seguiti da un numero consistente di utenti, oltre al fatto che si possa diventare seguaci di conoscenti o celebrità.

Nel corso degli ultimi infatti molte persone hanno fatto di Instagram una vera e propria professione una nuova professione, quella di influencer. Questi ultimi si differenziano dal resto degli utenti proprio per il numero di followers, che può benissimo arrivare a centinaia di milioni. Molti di voi si chiederanno come siano riusciti ad ottenere tutto questo seguito. Ebbene, esiste un trucchetto semplice ma efficace.

Come incrementare il proprio seguito su Instagram

Come è ben risaputo, l’algoritmo di Instagram gioca un ruolo fondamentale nel numero di visualizzazioni che fa un determinato post. Ed è proprio questo genere di contenuti che vengono premiati dalla piattaforma di proprietà di Meta, ovvero quelli che si distinguono per l’interazione che generano tra utenti e creatori.

Su Instagram, la chiave per avere un account di successo è avere pubblicazioni con un buon livello di interazione, sia attraverso i commenti, i like o il numero di volte che il post viene condiviso. Anche se non esiste una formula magica per generare questa partecipazione, esistono alcune tecniche per migliorare l’impatto dei contenuti.

Un trucchetto amatoriale

Come accennato in precedenza, i contenuti premiati da Instagram sono quelli che ricevono una risposta maggiore di interazioni social. Questa piattaforma inoltre ha implementato alcuni strumenti non molto conosciuti che sfruttano funzionalità come le storie per migliorare il posizionamento di un post,

come nel caso della condivisione del commento più rilevante dove le foto e i video che vengono caricati scompaiono dopo 24 ore. Non bisogna fare altro che trovare un post con un commento da evidenziare, selezionarlo e passare il dito verso sinistra. A questo punto vi troverete di fronte tre opzioni: premete il + che si trova all’interno di un cerchio lampeggiante, che è l’icona che identifica l’opzione per condividere un commento.

Quest’ultimo apparirà su un nuovo tipo di adesivo, che può essere posizionato in qualsiasi punto della cornice della storia, che mostrerà anche il post originale. Lo strumento è disponibile sia per dispositivi Android che iOS, anche se funziona solo per gli account pubblici e, nel caso degli utenti di Android, basterà premere sul commento affinché l’opzione appaia. La maggior parte degli utenti non segue questa procedura. Si limita solo a condividere un post nella propria storia toccando il pulsante dell’aeroplano di carta che appare sotto il post, anche se in questo modo non c’è modo di aggiungere un commento portando una bassa interazione.