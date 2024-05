Scegli sempre di prenotare il posto in aereo, non affidarti all’assegnazione casuale | Se ti capita questo numero sei finito, puoi sentirti così male da piangere

C’è un posto che dovreste assolutamente evitare in aereo: per questa ragione vi consigliamo sempre di prenotarne uno.

Quanti di noi in passato di sono affidati al fato quando si tratta del posto in aereo? Alcuni invece ne hanno sempre scelto uno, magari perché desiderano sedersi vicino al finestrino o al contrario, preferiscono rimanere sul lato corridoio.

I meno richiesti sono invece quelli centrali, che proprio per la loro posizione, potrebbero risultare più scomodi. Molti però non hanno idea che c’è un posto che si differenzia da tutti gli altri in quanto detestato e disprezzato da tutti i passeggeri.

Secondo gli esperti del settore infatti, sarebbe il posto peggiore e per un motivo ben preciso. Ecco perché non dovreste mai affidarvi alla fortuna quando si tratta di voli prenotando sempre il vostro posto. Fidatevi, ne varrà davvero la pena!

Il numero da evitare

Come sappiamo ogni posto in aereo è rappresentato da un numero seguito da una lettera, che identificano rispettivamente la fila e uno dei tre posti disponibili: corridoio, centrale o finestrino. Nel corso della nostra vita siamo incappati sicuramente in numeri che sono tipicamente associati alla sfortuna.

Però il numero in questione non è solitamente legato alla malasorte, tranne quando si riferisce per l’appunto all’assegnazione in aereo. Si tratta del posto 11A, situato al centro dell’aereo e vicino al finestrino. Una posizione dunque che non sembra essere così sfortunata. Ma come mai allora è considerato il posto peggiore di ogni volo? La risposta è molto semplice.

Prenotare sempre il posto in aereo!

Sono diverse le ragioni che portano il posto 11A a essere considerato tra i peggiori in assoluto. Come prima cosa, il fatto che nonostante sia considerato un posto da finestrino in realtà quest’ultimo non sarebbe presente se si prenota in determinate compagnie. Un piccolo dettaglio che sfugge alla maggior parte dei passeggeri, sicuri di trovarsi accanto un finestrino una volta saliti a bordo.

Inoltre, questo posto si trova lontano dal corridoio, riducendo la mobilità della persona che vi si trova seduto. Ovviamente non si tratta dell’unico posto lontano dal corridoio, ma se si pensa che non sia presente nemmeno il finestrino, lo rende davvero il posto peggiore dell’aereo. Ma non sono questi gli unici fattori che lo rendono tale. Infatti potreste trovarsi nei guai qualora aveste bisogno del bagno dato che si tratta del posto più distante dalla toilette, sia dalla parte anteriore dell’aereo che da quella posteriore. Piuttosto, se volete scegliere il posto migliore, allora vi consigliamo il 4C in quanto è quello più vicino al bagno anteriore ed è situato accanto al corridoio.