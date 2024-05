Vocali WhatsApp: se li odi anche tu c’è un trucco per evitarli | Addio ai tremendi audio lunghi come una filippica

Non sopportate più i messaggi vocali, soprattutto quelli super lunghi? C’è un’app in grado di risolvervi all’istante il problema.

Non c’è alcun dubbio che WhatsApp sia diventato una delle più importanti piattaforme di messaggistica, utilizzata ogni giorno da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Quest’ultima contiene numerose funzionalità ma viene principalmente usata per inviare messaggi.

Però non si tratta solamente di quelli tradizionali, ovvero scritti. Infatti negli anni anche i messaggi vocali hanno cominciato a prendere piede, soprattutto tra le generazioni più giovani, che preferiscono perdere meno tempo possibile nel comunicare informazioni ai propri amici o cari. In effetti questa tipologia di messaggi ha il suo perché, complice la possibilità di eseguire più task contemporaneamente. Infatti, non c’è bisogno di osservare costantemente lo schermo del cellulare prevenendoci magari di svolgere un’altra azione.

I vocali invece possono essere realizzati tenendo premuto il tasto che si trova accanto al campo di testo o in alternativa scorrendo il medesimo verso l’alto. In questo modo le vostre mani saranno libere di fare altro mentre lo smartphone registrerà la vostra voce e la inoltrerà al destinatario. Bisogna ammettere però che anche questi messaggi potrebbero irritarci non poco, soprattutto quelli che riceviamo sono fastidiosamente lunghi. Ma c’è un trucchetto per ovviare al problema.

Come evitare i lunghi vocali

Tutti noi dobbiamo fare i conti con alcuni conoscenti super logorroici che spesso e volentieri ci inviano messaggi vocali infiniti, a volte senza capo né coda, colmi di dettagli poco chiari e inutili. Ovviamente volendo bene a queste persone non vogliamo di certo bloccarle. Si tratterebbe di un’azione fin troppo brutale ed eccessiva.

Così facendo però ci eviteremmo di sorbirci minuti e minuti di messaggi vocali. Molti di noi preferiscono semplicemente velocizzare l’audio, ma questo non è l’unico metodo che potrebbe liberarvi una volta per tutte da questa tipologia di messaggi. Esiste un’altra semplice soluzione ma che pochi ancora conoscono.

Un’app che vi fa risparmiare tempo

In questi anni quanti messaggi vocali avremo ricevuto? In effetti si tratta di una forma di comunicazione molto comune, soprattutto tra i più giovani, che ormai hanno accantonato la tanto amata chiamata tradizionali. A differenza di quest’ultima infatti, la risposta del vocale non deve essere immediata, ma ci permette di rispondere quando lo si desidera o quando si ha il tempo necessario per farlo. Per evitare però di sentirci ore e ore di audio, vi sveliamo un trucchetto che stravolgerà le vostre abitudini digitali, o perlomeno quelle legate a WhatsApp.

Non dovrete fare altro che scaricare un’applicazione, che vi darà la possibilità di trasformare all’istante i messaggi vocali in messaggi scritti, permettendovi di scorrere il contenuto carpendo subito l’argomento principale del discorso. L’app in questione si chiama Transcriber. Per quanto riguarda il suo funzionamento, non dovrete fare altro che selezionare il vocale e seguire il processo di condivisione, dove troverete questa applicazione, che si occuperà di trascrivere il testo, che potrete sia leggere subito o copiarlo dove vi rimane più comodo per poi usufruirne in un secondo momento.