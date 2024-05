Trova i numeri nascosti in questa illusione ottica: nessuno ce la fa in 30 secondi, manda in pappa il cervello

Hai solamente 30 secondi per individuare i numeri nascosti: ecco l’illusione ottica più popolare di sempre.

Le cosiddette illusioni ottiche sono così affascinanti perché sono tra quei fenomeni che riescono a ingannare le nostre percezioni, ad esempio facendo sì che possiamo scorgere un movimento laddove non ve ne sia nessuno.

Come non parlare, poi delle magie di un certo tipo di prospettiva o degli ingarbugliati quadri di Escher, che ci lasciano confusi a cercare di capire da dove e in che modo si possono percorrere tutte quelle scale, lasciandoci spiazzati visto la mancanza delle tradizionali regole legate allo spazio.

Questi giochi di illusione sono utilizzati in vari ambiti, per fare dei test percettivi, ad esempio, alcuni, invece, fungono da veri e propri test psicologici che vanno a indicare la predominanza di uno o dell’altro emisfero cerebrale.

Oggi ve ne proponiamo uno davvero incedibile che è stato pubblicato su uno dei social più in voga del momento, utilizzato dalle generazioni Zeta e Alpha: parliamo di Tik Tok.

L’illusione e i numeri nascosti

Prima di accedere al video, ricordate: avete solamente 30 secondi per individuare i numeri, questo è il tempo stabilito per provare a rientrare tra le poche persone che hanno avuto la capacità di scorgerli.

Nel caso in cui li vediate dopo i 30 secondi, è comunque un ottimo risultato, ma nessun record sarà stato raggiunto: sembra un quadro ma non lo è, basta seguire le indicazioni di chi lo ha pubblicato: “Fissa il centro dello schermo, appoggia il tuo naso sullo schermo e allontanalo lentamente, che numero vedi?”. Potete mettere in pausa il video e avviare un timer di 30 secondi.

Che numero vedete?

Le risposte sono delle più disparate nei commenti: un utente giura di aver visto 350, un altro il numero cinque, e moltissimi affermano di aver scorto uno zero.

Infatti, è proprio questo il numero che dovreste vedere: questa immagine dovrebbe comparire, se seguite le istruzioni, davanti ai vostri occhi per un preciso fenomeno percettivo chiamato autostereogramma, ovvero uno stratagemma utilizzato per creare una illusione ottica tridimensionale da un’immagine bidimensionale, nel cervello umano. Voi cosa avete visto? Ora potrete scoprire come funzionano le menti dei vostri amici e familiari sottoponendo anche a loro l’illusione ottica.