Patente, cambia tutto all’esame di teoria: col nuovo sistema sarà impossibile copiare | Ne stanno mandando a casa uno sì e l’altro pure

Un processo totalmente rivoluzionato per il test da superare per la patente B: niente più spazio per i furbetti.

La patente B è ormai un documento che praticamente tutti si propongono di ottenere, visto che consente di guidare le automobili, i mezzi privati più utilizzati per spostarsi ovunque.

Le condizioni del trasporto pubblico nelle grandi città, infatti, non è delle migliori, e la sicurezza urbana altrettanto: è praticamente impensabile proporsi di tornare a casa dopo il tramonto con i mezzi pubblici quasi in tutte le zone, soprattutto se si pensa alle metropoli italiane come Roma o Milano.

I telegiornali parlano parecchio di cronaca e di tutto ciò che potrebbe accadere, e le persone accolgono queste notizie con comprensibile timore: ecco perché la patente è un documento così importante, che in genere a 18 anni, se non prima, si ottiene attraverso un test scritto e uno pratico.

Sfortunatamente avviene spesso che alcuni furbetti tentino di copiare durante il test teorico, una pratica pericolosa dato che la verifica va a testare la conoscenza del codice della strada, un importante documento normativo la cui applicazione mira a mantenere la sicurezza stradale. Fortunatamente, copiare non sarà più possibile.

Il nuovo sistema

Ancora una volta ci ritroviamo ad assistere a una profonda modificazione di un processo che avviene da anni: il test per la patente di guida ha subito una trasformazione digitale.

La nuova applicazione che permette di eseguire il test elettronicamente presenta una serie di vantaggi: uno di questi risiede nel mancato utilizzo della carta, il che costituisce un vantaggio non indifferente per l’ambiente, e poi, come già accennato, consente di evitare stratagemmi come il copiare.

Un test a prova di imbroglio

La imminente ulteriore digitalizzazione del test garantirà una equa valutazione, impedendo stratagemmi per imbrogliare come la copiatura o altro.

Fortunatamente le autorità competenti hanno provveduto a questa riforma: potremo stare tutti più sicuri sapendo che i neo-patentati conoscono a menadito il codice della strada, una conoscenza che verrà verificata grazie a un test a prova di imbroglio. Una volta superato e ottenuto quindi il foglio rosa, si potrà procedere all’esame pratico, che, se superato con succ3esso, permetterà al candidato o alla candidata di ottenere finalmente la patente.