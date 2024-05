Lavatrice, con il trucco del cucchiaio risparmi il 30% | Le nostre nonne facevano così e spendevano molto meno

Se applicate questo ingegnoso metodo alla vostra lavatrice risparmierete soldini preziosi: ecco in cosa consiste.

Da mesi ormai i rincari sono all’ordine del giorno e riguardano qualsiasi settore, dagli alimentari ai consumi energetici fino ad arrivare ai dispositivi tecnologici. Perciò molti di noi stanno facendo di tutto pur di salvaguardare il proprio conto corrente.

Ci sono diverse azioni che ovviamente possono aiutare a raggiungere questo obiettivo, ma oggi vogliamo concentrarci su quelle che si possono applicare ad uno degli elettrodomestici più comuni e utilizzati dagli italiani: la lavatrice.

Ormai tutti noi ne possediamo almeno una in casa, anche se ancora molti continuano a commettere degli errori nel suo utilizzo, gli stessi che possono provocare un consumo eccessivo di denaro. Non solo, anche i vostri vestiti potrebbero risentirne.

Un trucchetto economico e indolore

Utilizzare una lavatrice non sembra così complicato ma anche nelle azioni apparentemente più semplici si corre il rischio di commettere degli errori dovuti in parte alle abitudini che abbiamo sviluppato nel corso degli anni. Alcune di queste però potrebbero rovinare i vostri capi e perfino intaccare la salute dell’elettrodomestico. Non è tutto perché queste cattive abitudini si riflettono sulla vostra bolletta energetica, che continua spaventosamente a crescere.

Proprio per questa ragione vi sveliamo l’errore più comune commesso durante l’uso della lavatrice introducendo nella vostra routine un trucchetto per risparmiare ed evitare eventuali danni ai vestiti. Molte persone hanno il vizio di aggiungere più detersivo del necessario. Spesso lo si fa perché si pensa che i panni usciranno più puliti. In realtà non fate altro che danneggiare potenzialmente il prezioso carico.

La quantità di detersivo ideale

I produttori consigliano sempre di inserire una quantità di detersivo basata sia sui chili di carico della lavatrice che sulla durezza dell’acqua. Una quantità eccessiva provoca un eccesso di schiuma, che intacca le fibre dei tessuti e può addirittura attaccarsi al capo, danneggiandolo. Oltre a questo, andrete ovviamente a spendere di più visto che consumerete più prodotto e considerato che il detersivo non è particolarmente economico, conviene non abusarne.

Anche se tutti i detersivi sono dotati di un tappo dosatore, vi suggeriamo di seguire il trucchetto del cucchiaio. Ne avete mai sentito parlare? Non dovrete fare altro che usare questo utensile per capire quanto detersivo inserire nella lavatrice. Quindi, per un carico leggero, circa 3,5 kg di vestiti sarà necessario un cucchiaio abbondante. Significa che 5,5 kg corrispondono in media a due cucchiai. Nel calcolo della quantità però bisogna tenere in considerazione anche la durezza dell’aqua: se è dolce, basta ridurre leggermente le quantità sopracitate. In questo modo, i capi avranno la giusta quantità di detersivo, sufficiente per lavare, profumare e rimuovere tutte le macchie, e senza il rischio di ritrovarsi i vestiti rovinati.